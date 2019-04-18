İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. İmamoğlu göreve başladıktan sonra ilk kez Erdoğan'la bir araya gelmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı karşılama protokolünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı

Ekrem İmamoğlu'na ilk mesai gününde "Erdoğan İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?" sorusu yöneltilmişti. İmamoğlu da, "Benim görevim neyse onu yaparım. Fırsatımız varsa kucaklaşırız" diye cevap vermişti.

Uçağı Atatürk Havalimanı'na inen Erdoğan'ı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Kısıklı'daki konutuna gitti.