Erzincan'da yurtta kalan 20 öğrenci zehirlendi

© AA / Öğrenci yurdunda 39 kişi yemekten zehirlendi

Kentteki Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 öğrenci yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce kısa sürede Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen öğrenciler, burada tedavi altına alındı.

Hastanede tedavilerine devam edilen öğrencilerden alınan kan örnekleri ve tahliller sonucunda, zehirlenme nedenlerinin tespit edileceği belirtildi.

Öte yandan, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile Hastane Başhekimi Dr. Orhan Çimen, acil serviste gözetim altında tutulan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.