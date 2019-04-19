Sözcü'nün sahibi Akbay: Memlekette başka FETÖ’cü kalmadı da biz mi FETÖ’cü olduk?

Sözcü Gazetesi İmtiyaz Sahibi Burak Akbay ve köşe yazarlarına ilişkin görülen davada dün, savcı mütalaasını açıkladı.

© AA / Sözcü davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru için 10 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaada sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleliiçin 'FETÖ/PDY'nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi.

BURAK AKBAY İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Duruşmada ayrıca yurt dışında bulunan Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.

'GAZETECİLİK YAPTIĞIM İÇİN BU DURUMDAYIM'

Söz konusu karara ilişkin olarak bugün Akbay değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilik yaptığı için bu durumda olduğunu belirten Akbay, şöyle devam etti:

"Ama bizi yolumuzdan kimse döndüremez. Gazetecilik yapmaya da devam edeceğiz. Bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Türkiye'deki mevcut adalet sistemine güvenmiyorum. İstanbul'u kaybetmenin acısını bizden çıkarmaya çalışıyorlar. Memlekette başka FETÖ'cü kalmadı mı ki, bizi FETÖ'cü ilan ediyorlar.

Bir çocuğa bile sorsanız, size SÖZCÜ Gazetesi'nin ve yazarlarının FETÖ'cü olmadığını, FETÖ ile mücadele ettiğini söyler. Ne FETÖ'cülüğü? Gazete kurmak, gazetecilik yapmak suç mudur? Masum insanların ahını alıyorsunuz. Allah, bir gün bunun hesabını sizden sorar. Allah'tan başka kimseye hesap verecek değilim. Bir canım var, onu da Allah alır."