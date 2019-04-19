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09:59 19 Nisan 2019
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    AK Parti - Recep Tayyip Erdoğan

    Kulis: Erdoğan 'Bazı yerlerde adaylarla ilgili sıkıntılarımız oldu maalesef, yanıldıklarımız oldu' dedi

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1462)
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    Türkiye gazetesinde yer alan haberde seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bazı yerlerde adaylarla ilgili sıkıntılarımız oldu maalesef. Yanıldıklarımız oldu" dediği ifade edildi.

    Türkiye gazetesinde yer alan "AK Parti'de on il başkanı topun ağzında" başlıklı haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde başarısız olan, adaylarla ters düşen ve özellikle parti içi çekişmelere neden teşkilat yönetimleri ile ilgili süreci başlattı. İzmir’de il başkanının istifası ile başlayan süreç, dün seçimi MHP’nin kazandığı Çankırı ve Karaman’la devam etti. Ankara ve İstanbul il yönetimleri ile ilgili kararın da bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtildi" dendi.

    Yücel Kayaoğlu imzalı haber şöyle devam etti:

    © Fotoğraf : Küçükçekmece Belediyesi
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    'DEĞİŞİM KAYIPLA SINIRLI KALMAYACAK'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AK Parti Teşkilat Başkanlığı yönetimi ile bir araya gelerek seçim sürecinde teşkilatların çalışma performanslarına ilişkin raporu görüştü. Teşkilat başkanlığının 81 ile ilişkin hazırladığı raporun iki buçuk saat süreyle değerlendirildiği toplantıda seçim sürecinde, performansı düşük olan, adayla ters düşen, parti içinde dedikodu üreten, parti içi çekişmelere neden olan ve toplumun tepkisini alan teşkilat yöneticileri tek tek tespit edildi. Onun üzerinde il başkanı ve bazı ilçe başkanlarıyla yola devam edilmeme kararı alındı. Bu kapsamda İzmir’in ardından, seçimi MHP’nin kazandığı Çankırı ve Karaman il başkanları da istifa etti. AK Parti kaynakları, görevden almaların sadece seçimlerin kaybedildiği yerlerle ilgili sınırlı kalmayacağını dile getirdi.

    'ADAYLARLA İLGİLİ YANILDIĞIMIZ YERLER OLDU'

    © Fotoğraf : DHA
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    Teşkilat başkanlığının hazırladığı raporda yer alan bazı il başkanlarının görevden alınmasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı çıktığı öğrenildi. Erdoğan seçim sürecinde yaşanan aksaklıklarla ilgili tüm sorumluluğun ve suçun teşkilatlara atılmasının doğru olmadığını, adaylarla ilgili problemlerin de yaşandığını belirterek 'Bazı yerlerde adaylarla ilgili sıkıntılarımız oldu maalesef. Yanıldıklarımız oldu' dedi.

    'İSTANBUL’DA KARARI ERDOĞAN VERECEK'

    Öte yandan, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra bazı büyük illerin yönetimleri konusundaki kararın ise bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın bu İstanbul dışındaki yerler için acele etmeyeceği ve kapsamlı değerlendirmelerden sonra karar vereceği ifade ediliyor.

    'SEÇİMİN KAZANANI AK PARTİ’DİR'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirirken bir kez daha ‘Moral bozmayın’ uyarısında bulundu. Erdoğan 'Teşkilatlarımız kötümser olmasın, moralini bozmasın. Seçimin kazanını biziz. Kaybettiğimiz yerleri de çok küçük farklarla kaybettik. Elbette, bunun nedenini tartışacağız, değerlendireceğiz ve gereğini yapacağız. Ama artık önümüze bakıp, 2023 hedeflerimize kilitleneceğiz' dedi."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1462)
    Etiketler:
    Türkiye gazetesi, yanılgı, Aday, belediye, yerel seçim, Yücel Kayaoğlu, AK Parti, kulis, Recep Tayyip Erdoğan
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