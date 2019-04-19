AK Partili Özdağ: Partili cumhurbaşkanlığında yanıldım

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 16 Nisan Referandumu ve öncesinde Meclis'te yapılan Başkanlık sistemi oylamasında 'Evet' dediği için yanıldığını belirtti. Sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Özdağ, "Bizim gibi derin ayrılıklar yaşayan ülkelerde devletin tarafsızlığını kaybetmesi ülkeyi felakete götürür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren AK Partili Özdağ, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin gerçeklerinden uzak olduğunu gösterdiğini belirten Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bu seçim -partili Cumhurbaşkanı- sisteminin Türkiye gerçeklerine ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Bir ülkede her kurum taraf haline gelirse o ülkede parçalanma kaçınılmaz olur. (Ben de evet dedim,yanıldığımı görüyorum). Bu sistem tekrar gözden geçirilmelidir."

Bu seçim -partili Cumhurbaşkanı- sisteminin Türkiye gerçeklerine ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Bir ülkede her kurum taraf haline gelirse o ülkede parçalanma kaçınılmaz olur. (Ben de evet dedim,yanıldığımı görüyorum),Bu sistem tekrar gözden geçirilmelidir. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) April 18, 2019

​Referandumda kendisinin de 'Evet" dediğini ancak yanıldığını kaydeden Özdağ, devletin tarafsız olması gerektiğini aksi takdirde ülkenin parçanabileceği uyarısında bulundu.

5-CB makamı bir partiyi değil tüm milleti temsil etmelidir. Vatandaşlarını partisine göre ayırmamalıdır. Toplumsal barışın bir sigortası gibi işlev görmelidir. Taraf olan bir makam toplumu uzlaştırma, barıştırma şansını kaybeder. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) April 18, 2019​

6-CB sistemi de demokrasi içinde bir alternatiftir ama partili cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Bizim gibi derin ayrılıklar yaşayan ülkelerde devletin tarafsızlığını kaybetmesi( çünkü CB makamı devleti temsil eder) ülkeyi felakete götürür. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) April 18, 2019

​Seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Özdağ, "Seçimin sonuçlarına itiraz hukuki ve demokratik bir imkandır, ancak o sonuçlara saygı göstermemek başka bir şeydir. Çünkü seçim kazanmak için sadece bir oy fazlası kafidir" ifadesini kullandı.