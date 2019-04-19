MHP'li başkan AK Partili başkandan kalan borcu ifşa etti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Tokat’ın Erbaa ilçesinde Belediye Başkanlığı yarışını kazanan MHP’li Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöz, selefi AK Partili Başkan Hüseyin Yıldırım döneminden kalma borç durumu gösteren afişi belediye binasına astırdı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilerek göreve başlayan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, önceki yönetimden kalan borç durumunu gösteren çizelgeyi afiş yaptırarak belediye hizmet binasının girişine astırdı. Karagöl’ün astığı afişe göre Erbaa Belediyesi’nin 111 milyon 397 bin 766 lira borcu bulunuyor.
Başkan Karagöl, yaptığı açıklamada Belediyenin borcu ile ilgili inceleme yaparak kamuoyu ile paylaşmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
‘BAZI AÇIKLAMALARDA BULUNMAK ZORUNDA HİSSETTİK KENDİMİZİ’
”Seçimlerde halkımız bizlere bir görev verdi. Ardından da herkesin merak ettiği konu ve bizden çokça talep etmeleri hasebiyle bazı açıklamalarda bulunmak zorunda hissettik kendimizi. Bu anlamda uzman arkadaşlarımızla bir inceleme yapıp Belediyemizin şu anki durumu ile alakalı bir hazırlık yaptık. Şuan kasamızda nakit olarak 138 bin 126 TL, kredi kartı olan hesabımızda 39 bin 489 lira olmak üzere toplamda da 177 bin 616 lira paramız var. En çok merak edilen belediyenin borçları ile alakalı idi. İller Bankası kredi borcu 30 milyon 413 bin, kamu bankasına kredi borcu 7 milyon 515 bin, özel bankalara kredi borcu 3 milyon 194 bin, piyasaya olan borçlar 40 milyon 454 bin, emekli sandığı, SGK’ya olan borcumuz 3 milyon 371 bin , SSK’ya 8 milyon 153 bin, vergi dairesine 4 milyon 46 bin, İl Özel İdaresine 776 bin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na 904 bin, belediye birliklerine 315 bin, Çamlıbel Elektrik AŞ’ye 1 milyon 732 bin, icra dairelerine 5 milyon 269 bin, nakit teminatlara da 5 milyon 250 bin lira olmak üzere toplam 111 milyon 397 bin 766 lira borcumuz var. Buradan bütün kamuoyuna Erbaa halkına duyurulur”.
Çanakkale'nin Kepez Belediyesi binasına astırılan borç afişi CHP’li başkanlar arasında kriz çıkarmıştı. Kepez Belediyesi'nin yeni başkanı CHP’li Birol Arslan, görevi ne kadar borçla aldığını belediye binasına dev afiş asarak duyurmuştu. Yaşanan bu duruma önceki dönem belediye başkanı CHP’li Ömer Faruk Mutan ise tepki göstermişti.
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