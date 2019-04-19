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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

    Posta yazarı Işık'tan 'İmamoğlu’nun İstanbul’a aday oluşunun gerçek hikayesi'

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Posta yazarı Candaş Tolga Işık, bugünkü yazısında İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olması sürecine değindi. İmamoğlu'nun adaylığının ilk başta olumsuz karşılandığını aktaran Işık, "Kılıçdaroğlu ve çevresindeki birkaç isim hariç herkesin ilk tepkisi olumsuzdu: '“Tanınmamış bir isim. Muhafazakar yapısıyla teşkilattan tepki alır' dendi" ifadelerini kullandı.

    © REUTERS / KEMAL ASLAN
    İmamoğlu 31 Mart-18 Nisan arasını denetletecek
    Posta yazarı Candaş Tolga Işık, 'İmamoğlu'nun hayatını değiştiren kahvaltı' başlıklı bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecine ilişkin yaşananlara değindi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun aday gösterilmesi fikrini ilk kez 2017'nin bahar aylarında ortaya attığını söyleyen Işık, Kılıçdaroğlu ve çevresindeki birkaç kişi dışında bu fikrin parti içerisinde ağırlıklı olarak olumsuz karşılandığını söyledi. Işık, "Kılıçdaroğlu ve çevresindeki birkaç isim hariç herkesin ilk tepkisi olumsuzdu: '“Tanınmamış bir isim. Muhafazakar yapısıyla teşkilattan tepki alır' dendi" ifadelerini kullandı.

    "Kılıçdaroğlu, bir yandan Cumhurbaşkanlığı için aday çalışmaları yaparken diğer yandan 2019’un 31 Mart’ı için İstanbul’a Ekrem İmamoğlu’nu hazırlıyordu" diyen Işık, İmamoğlu'nun da adaylık konusunda 'kafasında soru işaretleri bulunduğunu' ve 2018 sonbaharında 'ikna turlarının' başladığını söyledi.

    'HER ŞEY O KAHVALTIDAN SONRA BAŞLADI'

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    İmamoğlu İBB çalışanlarına mektup yazdı
    Adaylığın kesinleşmesinin ardından İmamoğlu'nun adaylığını ailesine Kılıçdaroğlu ile birlikte açıkladığını belirten Işık ayrıca şunları söyledi:

    "Son görüşme 2018 kasımının ilk haftasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında baş başa gerçekleşti. Kemal Bey orada İmamoğlu’na unutamayacağı bir söz söyledi: 'Sen bizim adayımız değil, büyükşehir belediye başkanımızsın.' Kemal Kılıçdaroğlu o görüşmede Ekrem İmamoğlu’na bir de jest yaparak belediye başkan adaylığını İmamoğlu Ailesi’ne birlikte duyurmayı teklif etti.

    'ALLAHIN EMRİYLE OĞLUNUZU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ALMAYA GELDİK'

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun annesi, babası, kardeşleri, eşi ve çocuklarıyla kahvaltıda bir araya geldi. O kahvaltıda Ekrem İmamoğlu’nun neden aday olması gerektiğini tüm aile fertlerine bizzat anlattı. 'Birlikte zor ve uzun bir yola çıkıyoruz. Sizlerin desteğiniz ve dualarınız olmazsa başaramayız' dedi. Ekrem Bey’in annesine ve babasına dönerek 'Allah’ın emriyle oğlunuzu İstanbul belediye başkanı yapmak üzere almaya geldik' dedi. Ve her şey o kahvaltıdan sonra başladı."

    Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Kayhan Özer
    İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında karşıladı
    Işık ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu seçim kampanyasının bizzat içerisinde yer alarak çalıştığını söyledi ve "Kampanyaya zaman zaman direkt müdahil oldu. Misal, bizzat telefon açarak 'Liderler soyadlarıyla kampanya yapar. Kampanyada İmamoğlu soyadını kullanacaksınız' talimatını verdi" dedi. 

    İmamoğlu'nun başkanlığının Kılıçdaroğlu'nun mimarlığında kazanıldığını söyleyen Işık, "Demem o ki bakmayın siz şu sıralar CHP’de herkesin 'Ekrem Bey’i İstanbul adaylığı için ben ikna ettim' demesine. Bu işin bir tane mimarı var. O da Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Posta gazetesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Candaş Tolga Işık
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