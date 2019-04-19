RTÜK'ten 'Sağlık Masası' ile sağlık programlarına sıkı takip

Zaman zaman birbiriyle çelişen sağlık programlarını özel olarak ele alan RTÜK, programlardaki açıklamaların örtüşmediğini, bir hekimin ‘iyi’ dediğine, diğerinin ‘kötü’ dediğini belirledi.
RTÜK, incelemeler ve şikayetler kapsamında sağlık programlarına çekidüzen vermek için Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile Sağlık Masası kuracak.
Üst Kurul ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarının da katılımıyla RTÜK çatısı altında oluşturulacak Sağlık Masası, bu alana ilişkin programlardaki açıklamaları ve değerlendirmeleri tek tek irdeleyecek.
‘SAĞLIK MASASI, SAHTE İLAÇ SATANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAK’
Üst Kurul, obezite ve buna bağlı gelişen kronik hastalıkların önlenmesi için aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen ürünlerin reklamlarını bu kapsamda tekrar gündemine alacak.
‘OBEZİTE İLE MÜCADELE EDİLECEK’
Sağlık Masası, çocukların korunması için çocuk programlarında tanıtımı engellenen ürünleri gözden geçirerek, daha önce Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan kırmızı, turuncu ve yeşil kategorideki gıda ve içecek listesini gerek duyulması halinde yeniden düzenleyecek.
Toplum sağlığı konusunda azami hassasiyet göstermeyi hedefleyen Sağlık Masası, sağlık beyanı ile ürün tanıtımı yapan yayın kuruluşlarına uygulanan müeyyidelerden taviz vermeyecek.
‘TOPLUM SAĞLIĞININ ZAFİYETE UĞRATILDIĞINI GÖRÜYORUZ’
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık programlarını mercek altına alacakları yeni çalışmanın, halk sağlığı için önemli bir fonksiyonu yerine getireceğini söyledi.
"Benim RTÜK üyesi olduğum dönemde de gördüğüm, RTÜK'e sağlık programları ile ilgili ciddi şikayetler geliyor. Programlarda doktor olduğunu söyleyen kişiler var ama ne doktoru olduğunu bilmediğimiz hekimler yayın yapıyor. Bu programlardan ciddi şekilde halkımızın etkilendiğini, toplum sağlığının zafiyete uğratıldığını görüyoruz. Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanımız bu konu ile çok ilgili. Sağlık haberlerinin ve yayınlarının daha derli toplu, bilgilerin topluma iletildiğinde sağlığı bozmayacak şekilde yapılmasını umuyoruz."
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