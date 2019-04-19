Kayıt
14:42 19 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    RTÜK'ten 'Sağlık Masası' ile sağlık programlarına sıkı takip

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplumun beslenme alışkanlıklarına ve halk sağlığına olumsuz etki edebilecek televizyonlardaki sağlık programlarını mercek altına almak için ‘Sağlık Masası’ kuracak.

    Ebubekir Şahin
    © AA /
    RTÜK Başkanı Şahin: Yayıncılık ve özgürlükler konusunda AB'den öndeyiz
    RTÜK, toplum sağlığına verilen önem çerçevesinde özellikle çocukların, gençlerin ve kadınların beslenme alışkanlıklarına olumsuz etki edebilecek yayınları mercek altına alacak.

    Zaman zaman birbiriyle çelişen sağlık programlarını özel olarak ele alan RTÜK, programlardaki açıklamaların örtüşmediğini, bir hekimin ‘iyi’ dediğine, diğerinin ‘kötü’ dediğini belirledi.

    RTÜK, incelemeler ve şikayetler kapsamında sağlık programlarına çekidüzen vermek için Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile Sağlık Masası kuracak.

    Üst Kurul ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarının da katılımıyla RTÜK çatısı altında oluşturulacak Sağlık Masası, bu alana ilişkin programlardaki açıklamaları ve değerlendirmeleri tek tek irdeleyecek.

    ‘SAĞLIK MASASI, SAHTE İLAÇ SATANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAK’

    Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
    © AA /
    RTÜK 8 yılda medyaya 16 bin 43 yaptırım uyguladı, 250 milyon TL para cezası kesti
    RTÜK, yeni çalışma ile sahte ilaç satan, bitkisel karışım olduğu iddiasıyla cinsel ürün pazarlayan televizyon kanallarına ‘dur’ demek için de incelemeler yapacak.

    Üst Kurul, obezite ve buna bağlı gelişen kronik hastalıkların önlenmesi için aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen ürünlerin reklamlarını bu kapsamda tekrar gündemine alacak.

    ‘OBEZİTE İLE MÜCADELE EDİLECEK’

    Sağlık Masası, çocukların korunması için çocuk programlarında tanıtımı engellenen ürünleri gözden geçirerek, daha önce Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan kırmızı, turuncu ve yeşil kategorideki gıda ve içecek listesini gerek duyulması halinde yeniden düzenleyecek.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
    © AA / Arşiv
    RTÜK yayın yasaklarına sınırlama getirecek
    RTÜK, halen çocuk programlarında, kırmızı kategoride yer alan çikolata ve şekerler, gofretler, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, cipsler, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, alkolsüz şekerli ya da tatlandırıcılı tüm içecekler, yenilebilir buzlar gibi gıdaların reklamına müsaade etmiyor.

    Toplum sağlığı konusunda azami hassasiyet göstermeyi hedefleyen Sağlık Masası, sağlık beyanı ile ürün tanıtımı yapan yayın kuruluşlarına uygulanan müeyyidelerden taviz vermeyecek.

    ‘TOPLUM SAĞLIĞININ ZAFİYETE UĞRATILDIĞINI GÖRÜYORUZ’

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık programlarını mercek altına alacakları yeni çalışmanın, halk sağlığı için önemli bir fonksiyonu yerine getireceğini söyledi.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya
    © Fotoğraf : DHA
    RTÜK Başkanı Yerlikaya istifa etti
    Şahin, alanın uzmanlarının çalışacağı Sağlık Masası için Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile ciddi bir düzenleme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

    "Benim RTÜK üyesi olduğum dönemde de gördüğüm, RTÜK'e sağlık programları ile ilgili ciddi şikayetler geliyor. Programlarda doktor olduğunu söyleyen kişiler var ama ne doktoru olduğunu bilmediğimiz hekimler yayın yapıyor. Bu programlardan ciddi şekilde halkımızın etkilendiğini, toplum sağlığının zafiyete uğratıldığını görüyoruz. Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanımız bu konu ile çok ilgili. Sağlık haberlerinin ve yayınlarının daha derli toplu, bilgilerin topluma iletildiğinde sağlığı bozmayacak şekilde yapılmasını umuyoruz."

    İlgili konular:

    RTÜK, 'Erkekler eşlerini çaktırmadan aldatsın' diyen Hülya Avşar'a kestiği cezayı affetti
    RTÜK Başkanı'ndan ABD ürünlerinin reklamlarına karşı 'hassasiyet' çağrısı
    Demirdöğen ve Taşçı’dan, RTÜK Başkanı’na yanıt: Adil olmaya davet ediyoruz
    RTÜK ve BTK geri adım attı: Sadece sayılar toplanacak
    Etiketler:
    Ebubekir Şahin, program, reklam, Obezite, sağlık, RTÜK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kendi mobil oyunlarını yaptılar
    Karikatür
    Rus vekil: Kuzey Kore’nin silah denemesi kendini hatırlatma amaçlı
    İnfografik
    Paris'teki Notre Dame yangını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet