Kayıt
14:41 19 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu, verilerin kopyalanması talimatı hakkında konuştu: Daha birçok tedbirimiz olacak

    © AA / Şebnem Coşkun
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 208

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor" dedi.

    İBB Başkanı İmamoğlu, belediyede CHP'li meclis üyeleriyle bir araya geldi. Belediye binasındaki kokteyl salonunda, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gelen İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

    © REUTERS / KEMAL ASLAN
    İmamoğlu 31 Mart-18 Nisan arasını denetletecek
    CHP'li meclis üyeleriyle ilk toplantılarını gerçekleştireceklerini söyleyen İmamoğlu, sürecin çok önemli ve kıymetli olduğunu belirtti.

    Bütün İstanbulluların beklentisinin, bu şehirde; barışın, huzurun, birleşmenin, buluşmanın ve birbirlerini sevmenin olduğunu aktaran İmamoğlu, "Dolayısıyla burada bulunan her arkadaşımızın çok çok önemli mesuliyetleri var. Bu süreç, 'Ben ne yapabilirim? Nasıl katkı sunabilirim. Bir arkadaşımın hatasını nasıl telafi edebilirim?' anlayışıdır. Burada kişisel ego, hedefler, tavizler ya da beklentilerin sona erdiği bir andan bahsediyoruz" diye konuştu.

    Önerilere ve uyarılara rağmen kişisel hedefleri, beklentileri ve egoları için çalışacak kişilerin kendi yol haritasında ve partisinde yer almayacağını dile getiren İmamoğlu, "Zira bunun takipçisi olacağıma dair, mücadelesini verdiğime dair, 16 milyon karşısında defalarca söz verdim. Hak yemem, hakkımı yedirtme." ifadelerini kullandı.  

    'DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN BAŞLANGIÇ YERİ YEREL YÖNETİMLERDİR'

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    İHA: İmamoğlu 2 müfettiş ve 3 uzmana ‘veri tabanı’ kopyalama yetkisi verdi
    Meclis'te CHP'lilerin çoğunlukta olmamasını, dezavantaj olarak görmediğini anlatan İmamoğlu, "Bunu demokrasi adına bir fırsata çevirebilmenin ruhunu hepimizin yaşaması ve hissetmesi lazım. Bu mümkün. Türkiye'nin değişim ve dönüşümünün başlangıç yeri yerel yönetimlerdir" değerlendirmesinde bulundu. 

    İstanbul'daki topluluğun her bir ferdinin farklı, kültürlerden, anlayışlardan, yaşam biçimlerinden geldiğini kaydeden İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra Türkiye'deki en büyük ikinci halk meclisidir. O bakımdan parti disiplinine uyan, alınan kararlara uyan bir anlayışla ve İBB başkanıyla istişare ve konuşabilme mekanizmasıyla örnek bir grup olmayı diliyorum" dedi.

    CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNE: BU ÇATI ALTINDA ÇALIŞAN HERKESLE KUCAKLAŞIN

    Abdurrahman Dilipak
    © AA / Arşiv
    Dilipak: İmamoğlu'nu görevden alırsanız AK Parti'nin başına bela olur
    CHP'li meclis üyelerine, belediye çalışanlarına kucak açmayı tavsiye eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Bu çatı altında çalışan herkesin elini sıkmanızı, kucaklamanızı, sarılmanızı istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı çatısı altında çalışan on binlerce insan, bu şehrin bir insandır. Bu halkın bir ferdidir. Bu toplumun bir yaşayanıdır. Dolayısıyla söylediğimiz sözün temsilcileri olarak sizlerin onları kucaklaması, benim kucaklamam demektir. Sizler kucaklarsanız, sıcaklığı hissetirirseniz, 'Kardeşim sen alın teri döküyorsun. Buraya sana hükmetmeye değil, beraber İstanbul'a hizmet etmeye geldik' derseniz, bizim anlayışımızı, sıcaklığımızı onlara hissettirmiş olursunuz."

    'İSTANBUL'UN HAFIZASINI KAMU İÇERİSİNDE HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE MUHAFAZA ETME TALİMATIDIR'

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Şebnem Coşkun
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'veri tabanı talimatı' açıklaması: Kurum dışına bilgi çıkarılmayacak
    Bir gazetecinin, belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin sorusu üzerine İmamoğlu, bu tür talimatların olacağını söyledi.

    İmamoğlu, şöyle devam etti: 

    "Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor. Basına sızıyor, görüyorum. Çok da önemli değil. Belki sızmaması gerekir ama bizim için şeffaflık ana prensip olduğu için orada bir şey yok. Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır."

     Açıklamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, meclis salonunda basına kapalı olarak gerçekleşen CHP meclis grubu toplantısına katıldı. 

    İlgili konular:

    'İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesi, yapılan seçimlerin demokratik ilkelerini ortaya koyuyor'
    İmamoğlu İBB çalışanlarına mektup yazdı
    Posta yazarı Işık'tan 'İmamoğlu’nun İstanbul’a aday oluşunun gerçek hikayesi'
    17 günlük sayım bitti: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
    Etiketler:
    İstanbul, veri tabanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kendi mobil oyunlarını yaptılar
    Karikatür
    Rus vekil: Kuzey Kore’nin silah denemesi kendini hatırlatma amaçlı
    İnfografik
    Paris'teki Notre Dame yangını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet