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14:41 19 Nisan 2019
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İstanbul İttifakı'nı kucaklaşmaya ve eğlenmeye Maltepe'ye davet ediyoruz

    © REUTERS / KEMAL ASLAN
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun, tüm İstanbullular'ı 21 Nisan Pazar günü saat 14.00'te Maltepe miting alanında düzenlenecek 'İstanbul'a Yeni Başlangıç Buluşması'na davet etti.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Şebnem Coşkun
    İmamoğlu, verilerin kopyalanması talimatı hakkında konuştu: Daha birçok tedbirimiz olacak
    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun, 21 Mart Pazar günü saat 14.00'te Maltepe miting alanında yapılacak 'İstanbul'a Yeni Başlangıç Buluşması'nın detaylarını gazetecilerle paylaştı.

    ''Başkanımız, seçim kampanyası boyunca, son olarak da mazbatasını aldığı17 Nisan günü, İstanbullular'la büyük bir buluşma gerçekleştireceğini söylemişti'' diyen Ongun, şunları söyledi:

    ''Başkanımız, seçim sırasında da sık sık seçimi kazandıktan sonra İstanbul'da kendisine oy vermeyen insanları rahatsız edecek ve kalbini kırabilecek coşkulu kutlamalardan da kaçınılacağının altını çizmişti. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak, bir seçim kutlaması değil, altını çiziyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak, Başkanımız'ın, 'İstanbul ittifakı' olarak tanımladığı, tüm İstanbullar'ın kucaklaşacağı, birlikte eğlenebileceği bir buluşma düzenliyoruz. Başkanımız, 'İstanbul'a Yeni Başlangıç Buluşması' olarak adlandırdığımız bu büyük buluşmaya, tüm İstanbulluları çocuklarıyla, aile büyükleriyle, anneleriyle babalarıyla Maltepe'deki miting alanına bekliyor.''

    'İSTİSNASIZ TÜM PARTİLERİN İL BAŞKANLARINI DAVET EDİYORUZ'

    Sözcü Ongun, ''İBB Başkanlığı olarak, seçim atmosferinden biraz kurtulmak, biraz birlikte eğlenebilmek için, tüm siyasi partileri ve her görüşten İstanbullular'ı beklediğimiz bu büyük buluşmada, tek bir talebimiz var'' diyerek, bunları şöyle sıraladı: ''Hiçbir siyasi partinin sembolünü, bayrağını, rozetini ve flamasını lütfen vatandaşlarımız beraberinde getirmesin. Lütfen herkes, sadece elinde Türk bayraklarıyla alana girsinler. Zaten alanda görevli bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevliler gelenlere Türk bayraklarını dağıtıyor olacaklar.''

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    İmamoğlu İBB çalışanlarına mektup yazdı
    Ongun, buluşmanın tüm organizasyonun, İBB'nin ilgili birimleri ve çalışılmakta olan özel şirketler tarafından yapılacağı bilgisini paylaşarak, ''Güvenliği de başta Valiliğimiz olmak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve belediyemiz zabıta ekipleri sağlayacaktır. Başkanımızın talimatıyla, bu büyük buluşmaya, İstanbul'daki aynı zamanda tüm ilçe belediye başkanları, tüm meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm meclis üyelerini davet ediyoruz. İstanbul'daki kaymakamlarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerini ve istisnasız tüm partilerin il başkanlarını, Maltepe miting alanındaki buluşmamızı davet ediyoruz. Pazar günü, bir bayram havasında düzenleyeceğimiz bu büyük buluşma ve kucaklaşma da halkımızla birlikte olmak istiyoruz'' diye konuştu.

    'YENİKAPI'DA BAŞKA ETKİNLİKLER VAR'

    Ongun, ''Neden Yenikapı değil de Maltepe'' sorusuna ise, ''İlk olarak Yenikapı miting alanında yapmayı planladık. Ama daha önceden Yenikapı miting alanı çevresinde organize edilen uluslararası bazı etkinlikler var. Örneğin, bisiklet yarışı var. O vesileyle Yenikapı miting alanının kullanılması mümkün olmadı'' yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Miting, Maltepe, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    Topluluk kurallarıTartışma
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