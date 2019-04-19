AK Partili Canikli'den Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Meclis araştırması talebinde bulundu.

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü Meclis gündemine taşındı.

© Fotoğraf : Twitter HSK, Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme başlattı

Tartışmalarda adı geçen AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin de aralarında bulunduğu bir grup milletvekilinin imzasıyla Meclis araştırması talep edildi.

Meclis araştırması için verilen dilekçede, olayın tüm yönleriyle araştırılıp, kamuoyunun bilgi talebini karşılayacak şekilde şeffaflığa kavuşturulması için Meclis araştırılması açılması talep edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu da soruşturma sürecine ilişkin inceleme başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl bir kazada ağır yaralanan fakat faillerce ölüme terk edildiği için öldüğü iddia edilen 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölüm sebebi hâlâ açıklığa kavuşmadı.

© Fotoğraf : Twitter Rabia Naz’ın babasının akıl hastanesine yatırılmasına karar verildi

Olay yüksekten düşme ya da intihar şeklinde raporlara geçmiş, ancak baba Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

Şaban Vatan, AK Partili Canikli'nin de devreye girerek kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünün örtüldüğünü iddia etmişti.

Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, ağabeyi Muhammet Vatan’ın 'kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı' yönündeki ifadesine dayanarak Şaban Vatan’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için 3 haftalığına akıl hastanesine gönderilmesine karar vermişti.