Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları, ‘sessizlik’ eylemi yaptı

Çorlu yakınlarında 8 Temmuz 2018'de Uzunköprü-İstanbul seferini yapan trenin vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasının mağdurları Çorlu Adliyesi bahçesinde toplandı.

"Tüm sorumlular yargılansın, adalet istiyoruz" yazılı pankart açan katılımcılar, sessiz şekilde bir süre bekledi.

Polisin pankart açmadan adliye bahçesinde bekleyebilecekleri uyarısı sonrası grubun avukatları ile polis arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Tren kazasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden Melih Kurtuluş'un avukatı Yunus Tuğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayla ilgili 4 TCDD görevlisinin yargılanacağını ancak kendilerinin kazada kusuru bulunan herkesin yargılanmasını istediklerini söyledi.

Tuğlu, bu konuda gerekli itirazlarını yaptıklarını kaydetti.

İLK DURUŞMA 3 TEMMUZ'DA

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunan TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etmişti.

Sanıkların, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Sanıklar 3 Temmuz Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.