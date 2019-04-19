Albayrak, bankacılık sektör temsilcileri ile bir araya geldi

Bankacılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak bankacılık sektörünün gündemindeki konuları değerlendirdiklerini belirtti.
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Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
"Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık."
Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık. pic.twitter.com/1abJGlAZZE— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 19, 2019
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