Albayrak, bankacılık sektör temsilcileri ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık sektörü temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı.

Bankacılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak bankacılık sektörünün gündemindeki konuları değerlendirdiklerini belirtti.

Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık."