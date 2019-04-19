AK Parti kurucularından Ünsal: Seçim murdar oldu diyenler İçişleri Bakanı da istifa etmeli demeli

Zamanla partide ve devlette denge mekanizmalarının eridiğini vurgulayan Ünsal “özgürlüklerin daha fazla genişletilmesi gerekirken şimdi KHK’lıların ve yakınlarının seçmen bile olamayacağı gibi bir hukuksuzluğun savunulması aşamasına gelindi” diye konuştu.
"Seçimlerdeki 'şaibe' ve 'murdar' iddiasını değerlendiren Ünsal, "Bunu sürenlerin bir sonraki cümlesi 'Hükümet ya da İçişleri Bakanı istifa etmeli' olmalı" dedi.
Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin yeni bir parti kuracakları yönündeki iddialar hakkında da “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” diyen Ünsal şöyle devam etti: “Ben de birkaç yakın arkadaşla irtibat halindeyim; onların eğilimleri de bu. Olacak diye düşünüyorum. Böyle bir sıkıntı var, böyle bir ihtiyaç var.”
'KÜRTLERLE YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ GÜNDEME GELEBİLİR'
Şu anda cezaevlerinde 5 bin kişinin açlık grevinde olduğunu, 6 intihar yaşandığını hatırlatan Ünsal, mahkumların kendi avukatları ve akrabalarıyla görüşme hakkı olduğunu, Türkiye’nin kendi iç hukukunu uygulanması için hayatlarından vazgeçen insanlar bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
"Bu konu bile barış süreci için başlangıç olabilir. Taraflar bu küçük adım için masaya oturabilir. MHP ile yapılan ittifak dolayısıyla bu konularda çok çekingen davranıldı. Artık seçim olmadığına göre bu adım tansiyonu düşürecektir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)