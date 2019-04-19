AK Parti kurucularından Ünsal: Seçim murdar oldu diyenler İçişleri Bakanı da istifa etmeli demeli

AK Parti'nin kurucu üyelerinden, insan hakları savunucusu ve akademisyen Fatma Bostan Ünsal, "seçimlerde ‘şaibe’ ve ‘murdar’ iddiasını öne sürenlerin bir sonraki cümlesi 'Hükümet ya da İçişleri Bakanı istifa etmeli' olmalı" dedi. Ünsal ayrıca, "Kürtlerle yeni çözüm süreci gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

T24'ten Hakan Aksay'ın sorularını yanıtlayan Ünsal , seçim sonuçları ve AK Parti'deki değişimi değerlendirdi. Ünsal, partinin çok erken iktidar olduğunu, birçok konunun doğru tartışılamadığını ve hazmedilemediğini, ayrıca denge mekanizmalarının da işletilemediğini kaydetti.

Zamanla partide ve devlette denge mekanizmalarının eridiğini vurgulayan Ünsal “özgürlüklerin daha fazla genişletilmesi gerekirken şimdi KHK’lıların ve yakınlarının seçmen bile olamayacağı gibi bir hukuksuzluğun savunulması aşamasına gelindi” diye konuştu.

"Seçimlerdeki 'şaibe' ve 'murdar' iddiasını değerlendiren Ünsal, "Bunu sürenlerin bir sonraki cümlesi 'Hükümet ya da İçişleri Bakanı istifa etmeli' olmalı" dedi.

Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin yeni bir parti kuracakları yönündeki iddialar hakkında da “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” diyen Ünsal şöyle devam etti: “Ben de birkaç yakın arkadaşla irtibat halindeyim; onların eğilimleri de bu. Olacak diye düşünüyorum. Böyle bir sıkıntı var, böyle bir ihtiyaç var.”

'KÜRTLERLE YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ GÜNDEME GELEBİLİR'

© REUTERS / Sertaç Kayar Kürt seçmen, yerel seçimde hangi mesajı verdi?

Ünsal, Erdoğan’ın tekrar AK Parti'nin kurucu ilkelerine dönme ve özgürlükleri genişletme çizgisine girmesi halinde Kürtlerle çözüm sürecinin de gündeme gelebileceğini savundu ve “Kürtlerle yeni çözüm süreci gündeme gelebilir, bunun ilk adımı cezaevlerinde hukukun uygulanması konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

Şu anda cezaevlerinde 5 bin kişinin açlık grevinde olduğunu, 6 intihar yaşandığını hatırlatan Ünsal, mahkumların kendi avukatları ve akrabalarıyla görüşme hakkı olduğunu, Türkiye’nin kendi iç hukukunu uygulanması için hayatlarından vazgeçen insanlar bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu konu bile barış süreci için başlangıç olabilir. Taraflar bu küçük adım için masaya oturabilir. MHP ile yapılan ittifak dolayısıyla bu konularda çok çekingen davranıldı. Artık seçim olmadığına göre bu adım tansiyonu düşürecektir."