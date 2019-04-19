Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında 82 kişiye tahliye

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda yaşananlarla ilgili, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor’un da bulunduğu 521 sanıklı davada, 82 kişi tahliye edildi. 135 sanığınsa tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ara karara yönelik savcının mütalaasının ardından sanıkların ve sanık avukatlarının talepleri alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yakalama kararlarının infazlarının beklenilmesine, haklarında aynı sevk maddeleri ile açılan ve başka mahkemelerde görülen kamu davaları bulunduğu anlaşılan sanıklar Ahmet Müfit Küçük, Özgür Çiloğlu, Rasim Eşref Çıtak, Veysel Ezgin, Eray Uçgun, Melih Varol, Mesut Sancak, Ersan Kuluçlu ve Osman Kemal Küçük hakkındaki açılan tüm kamu davalarının ayrılmasına karar verdi.

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Mahkeme, toplam 80 müşteki ve mağdurun belirlenen duruşma gününde dinlenmek üzere adlarına duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmasını kararlaştırarak, tanıkların, mağdur ve müşteki anlatımları bittikten sonra dinlenilmesi için işlem yapılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 1 eski astsubay ve 79 eski eski uzman çavuşun, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dinlenen sanık ve tanık anlatımı ile tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Heyet, 135 kişinin tutukluluk hallerinin de devamını kararlaştırdı. Duruşma, 9-27 Eylül’e ertelendi.