Gökçek: Belediyedeki zararlar Tuna döneminden

© AA / Ali Balık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın zarar eden belediye şirketlerini tasfiye edeceğini açıklamasının ardından eski Başkan Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yavaş’ın asıl amacının belediyelerden işçi çıkarmak olduğunu iddia eden Gökçek, zararın kendisi döneminde değil, kendisinden sonra başkanlığa getirilen Mustafa Tuna döneminde olduğunu savundu. Gökçek, şunları kaydetti: “Son dört yılına ait kâr-zarar hesaplarına bakalım. Melih Gökçek dönemi: 2015’te 109 milyon, 2016’da 21 milyon, 2017’de 64 milyon kâr. Mustafa Tuna dönemi: 2018’de 90 milyon zarar. 2018 dönemi zararı, Tuna yönetimi zaafı nedeniyle oluşmuştur.”

5️⃣ŞİRKETLERİN KÂR ZARAR HESABI;



MELİH GÖKÇEK DÖNEMİ̇;

2015 YILI...109 MİLYON KÂR,

2016 YILI...21 MİLYON KÂR,

2017 YILI...64 MİLYON KÂR,



MUSTAFA TUNA DÖNEMİ̇;

2018 YILI...90 MİLYON ZARAR...



2018 DÖNEMİ̇ ZARARI TUNA YÖNETİMİ ZAAFI NEDENİYLE OLUŞMUŞTUR.➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 18, 2019

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