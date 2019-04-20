Gökçek: Belediyedeki zararlar Tuna döneminden

Yavaş’ın asıl amacının belediyelerden işçi çıkarmak olduğunu iddia eden Gökçek, zararın kendisi döneminde değil, kendisinden sonra başkanlığa getirilen Mustafa Tuna döneminde olduğunu savundu. Gökçek, şunları kaydetti: “Son dört yılına ait kâr-zarar hesaplarına bakalım. Melih Gökçek dönemi: 2015’te 109 milyon, 2016’da 21 milyon, 2017’de 64 milyon kâr. Mustafa Tuna dönemi: 2018’de 90 milyon zarar. 2018 dönemi zararı, Tuna yönetimi zaafı nedeniyle oluşmuştur.”
5️⃣ŞİRKETLERİN KÂR ZARAR HESABI;— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 18, 2019
MELİH GÖKÇEK DÖNEMİ̇;
2015 YILI...109 MİLYON KÂR,
2016 YILI...21 MİLYON KÂR,
2017 YILI...64 MİLYON KÂR,
MUSTAFA TUNA DÖNEMİ̇;
2018 YILI...90 MİLYON ZARAR...
2018 DÖNEMİ̇ ZARARI TUNA YÖNETİMİ ZAAFI NEDENİYLE OLUŞMUŞTUR.➡️
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