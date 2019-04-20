HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Gebze’de açlık grevinde olan çocukları için nöbette olan annelere, polisin copla iterek müdahale etmesini meclis gündemine taşıyor.

Hüda Kaya’nın pazartesi günü işleme girecek olan soru önergesinde, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerde görünen sarı montlu polis amirinin daha önce kendisinin de katıldığı nöbette yine benzer bir müdahale gerçekleştirdiği ifade edilirken, söz konusu amirin kim tarafından yetkilendirildiği soruldu.

Çocukları açlık grevinde olan annelere yönelik polis müdahalesi meclise taşındı https://t.co/PJSI3hTsB3 pic.twitter.com/LSJDSrzeQT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 19, 2019

​Önergede ayrıca 'hukuku ve haddi aşan bu müdahalenin soruşturulması gerektiği' dile getirildi.

HDP’li vekil Hüda Kaya, Gebze’de annelere yapılan insanlık dışı saldırıyı meclise taşıdıhttps://t.co/e8Rm0Hhco5 pic.twitter.com/nbkd6t8ebp — Tele1 TV (@tele1comtr) April 19, 2019

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