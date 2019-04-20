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01:23 20 Nisan 2019
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    Ali İhsan Yavuz

    AK Partili Yavuz: FETÖ bu işin içinde gırtlağa kadar var

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Yavuz, "YSK, cumartesi ya da pazartesi belgeleri görüşmeye başlayacak bilgisi var. FETÖ bu işin içinde. FETÖ'nün de bu işin içinde olduğundan emin olacağım belgeler elimde var "dedi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    A Haber'de bir programa katılan Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları:

    -Olağanüstü itirazla seçimin iptalini ve yenilenmesini istedik. YSK şimdi ne yapacak? Cumartesi ya da pazartesi başlayacak. Önce bir delillere bakacak usulüne uygun yapılmışmıdır zamanında yapılmışmıdır diye bakacak. Eklere bir bakacak sonra bunların hangi birinin seçimin iptaline yeter derecede bir kanunsuzluk anlamına gelip gelmediğini irdeleyecek diye düşünüyorum. Tam kanunsuzluk var mı yok mu ona bakacak. Eğer bu bilgilerin tamamını irdeleyim derse epey bir zamanın geçeceğini düşünüyorum.

    -13 Mart 2018'de bir değişiklik yaptık biz. Yani ilk kez bu söylediğim kanun hükmü 24 Haziran'da uygulandı. 24 Haziran'da olmuş mudur olmamış mıdır bu konu dikkatimizi çekmedi gerçekten. Büyük ihtimalle olmadı bu kadar. Çünkü olsaydı biz yakalamasak başka bir parti yakalardı. Başka parti yakalamasa bir başka parti yakalardı. Olmadı peki 24 Haziran'da olmadı da şimdi neden oldu? 24 Haziran'dan önce sistem böyle değildi. Başka türlü sandık kurulları oluşturuluyordu. 24 Haziran'da bu kadar sandık kurulları manipüle edilmedi de şimdi neden çıkıldı sorusu akla gelebilir. Benim buna bir cevabım var. 24 Haziran seçimlerinde ne kadar usulsüzlük yapmaya çalışırlarsa çalışsınlardı İstanbul'da en fazla bir vekilin oynamasına sebebiyet verirlerdi ancak bir vekilin o da itirazlarla düzeltilebilirdi.

    Nihal Olçok
    Twitter
    Nihal Olçok'tan, sandık görevlilerine 'FETÖ' imasında bulunan AK Partili Yavuz'a yanıt
    -Yüzlerceden çok daha fazla 20 yaşın altında sandık başkanı vardı. 18 yaşın altında milletvekili seçiliyor diyeceksiniz. Özellikle genç olanlara ve askeriyeden alınanlara, KHK ile ihraç edilenler, kamu görevlisi olmayanlar alınıp getirilip sandık başına yerleştiriliyor.

    'FETÖ BU İŞİN İÇİNDE'

    -FETÖ bu işin içinde. Beni FETÖ ile suçlayanlar arasında Fatih Portakal da vardı. 2012 yılında Sakarya'da stadyumda Türkçe Olimpiyatlarına gitmiştik, bizi sahneye davet etmişlerdi. Benim bir görüntüm vardı onu koymuş önce FETÖ'den ayrıldığını söylesin diyor. Birileri onlarla kol kola oluyor onları suçlamıyor bizi suçluyorlar. Ben ne zaman bu işin içinde FETÖ var dedim bana sosyal medyadan çullanmaya başladılar. FETÖ bu işin içinde gırtlağa kadar var.

    -FETÖ'nün de bu işin içinde olduğundan emin olacağım belgeler elimde var. Bu işin içinde bir gruptan daha bahsetmek istiyorum. Oy ve Ötesi diye bir yapı vardı. Bu seçimde neden hiç sesleri çıkmadı? Merak ediyorum. Oy ve Ötesi her seçimde basbas bağırırken bu seçimde isimleri neden hiç duyulmadı? Soruyorum.

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    -YSK dosyayı açar öyle şeyler görür ki. Bu bir günde de biter 30 günde de bitmeye bilir. Ben "bu deliller benim için yeterli değil reddediyorum" da diyebilir. Bence denilmemesi gerek.

    VERİ TABANININ KOPYALANMASI

    -Yangından mal kaçırır gibi İmamoğlu hemen mazbatayı alıyor, göreve geliyor bir takım şeyler. Hukuka uygun şekilde nasıl araştırıyorsan araştır. Rastgele bir yönteme başvurulduğunu düşünüyorum. Ben belgelerle konuşuyorum. Kimler kim üzerinde ne yapmak istiyor veya o beyin dediğimiz seçimi organize eden beyin nasıl bir manipülasyona imza atmak istiyor.

    "YSK SEÇİMİN İPTALİNE KARAR VERDİĞİ GÜN MAZBATANIN DA İPTALİNE KARAR VERECEK"

    -Bu mazbatanın YSK'nın kararına kadar bekletilmesinin daha şık olacağını düşündüğümü ifade etmek istiyorum. YSK seçimin iptaline karar verdiği gün mazbatanın da iptaline karar verecek.

    Fatih Portakal
    © Fotoğraf : Youtube
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    -2 bin 308 kısıtlı var. Biz bunun üstüne 500 tane daha bulduk koyduk bunları da vereceğiz. 21 bin daha bu rakamların dışında. Bu bir maddedir Yaklaşık 8-9 maddeden oluşan ileri sürdüğümüz tezlerimiz var. Buradakiler gerçekten oy kullanmaması gerekirken kullanmışlardır diyoruz. Artvin Yusufeli AK Parti kazanıyor, CHP itirazda bulunuyor, YSK kısıklıların oy kullandığını görüyor ve itirazı kabul ediyor. Ben diyorum ki nerede müracaat ettiysek kullandığı göründü. Kısıtlı, ölü, cezaevi seçmeni 40 bin civarında...

    'KANUN, KAMUDAN İHRAÇ EDİLENLER KAMU GÖREVİNDE GÖREVLENDİRİLEMEZ DİYOR'

    -Bakıyorsunuz İzmir gibi bir büyükşehirin belediye başkanı kanuna aykırı bir tavır sergiliyor. Kanun diyor ki bu şekilde ihraç edilenler kamu görevinde görevlendirilemez. Kamu görevi kamu hizmetinde bulunamaz diyor kanun. Yasa ne diyor... Kamu hizmetinden yasaklı olanlar.

    YENİ EK DİLEKÇE

    -6 sayfadan ibaret yeni bir ek dilekçemiz var. Bunda kamu hizmetinden yasaklı olanların seçmen olamayacağı hususu var bunu bildiriyoruz. Dilekçenin ikinci kısmında kısıtlılar var. İstanbul'da aklımı oynatacak kadar enteresan şeylerle karşılaşıyorum.

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    Etiketler:
    Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, CHP, YSK, FETÖ, AK Parti, Ali İhsan Yavuz
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