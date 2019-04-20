Kayıt
02:57 20 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İsrafil Kurtcephe

    Gülen'i ziyaret eden eski rektöre, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Antalya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) eski rektörü İsrafil Kurtcephe, 'terör örgütüne üye olma suçu'ndan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2012 yılında Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiğini kabul eden Kurtcephe savcılıktaki ifadesinde, 'Tarihçi olduğundan, bu şahsın ismini çok duyduğu ve merak ettiği için' kendisine getirilen ziyaret teklifini kabul ettiğini savunmuştu.

    Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, 14 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen eylül ayında tahliye edilen AÜ eski rektörü İsrafil Kurtcephe'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsrafil Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı.

    Yekta Saraç
    © AA / Elif Öztürk
    YÖK Başkanı'ndan rektörlere: Üniversitelerde tek bir FETÖ üyesi kalmamalı

    Eski rektör ve avukatları, saat 10.00'da başlayan duruşmada, savcının, sanığın 'terör örgütü üyeliği'nden yargılanmasına yönelik mütalaasına karşı yaklaşık 5 saat savunma yaptı. Duruşmaya üç kez ara veren mahkeme heyeti, saat 17.00'de kararını açıkladı. Heyet, eski rektör İsrafil Kurtcephe'yi 'terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

    'ENİNDE SONUNDA BERAAT EDECEKTİR'

    Duruşma sonunda konuşan İsrafil Kurtcephe'nin avukatlarından Ali Çelik, duruşmada delil tartışmasının düzgün yapıldığını belirterek, "Ortaya konulan deliller, soruşturma aşamasındaki şüpheyi neredeyse tümüyle ortadan kaldırdı" dedi. Duruşmalarda dinlenen tanıkların en aleyhte olanlarının bile İsrafil Kurtcephe'nin FETÖ ile bağlantısı olmadığını ve bu konuda herhangi bir bilgileri bulunmadığını söylediğini belirten avukat Ali Çelik, "Biz bu kararın Bölge Adliye Mahkemesinde ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Kurtcephe eninde sonunda beraat edecektir" diye konuştu.

    FETHULLAH GÜLEN'İ ZİYARET ETMİŞ

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İsrafil Kurtcephe hakkında hazırladığı 85 sayfalık iddianamede, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ile suçlanan eski rektörün, ikinci kez rektör seçilmesinin ardından, 2012 yılında Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yaptığı ziyaretteki diyaloglara yer verilmişti. İddianamede, ilk ifadesinde ziyareti reddeden Kurtcephe'nin, örgütün "Antalya imamı" olduğu iddia edilen firari sanık Hasan Tarık Şen'le beraber havalimanı ve bilet kayıtları ortaya çıkınca ifadesini değiştirdiği ve ziyareti detaylı şekilde anlattığı belirtilmişti.

    Fethullah Gülen
    © AP Photo / Selahattin Sevi
    FETÖ üyeliğinden 26 ay hapis yatıp beraat eden avukat Kılıç: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir

    PENSİLVANYA'YA MERAKTAN GİTMİŞ

    Savcılıktaki ifadesinde kendisine yönelik "terör örgütünü kurma veya yönetme" suçlamasını kabul etmeyen Kurtcephe, 17-25 Aralık sürecinde tanıştığı Hasan Tarık Şen'in Gaye Vakfının başkanı sıfatıyla üniversitede kendisini ziyaret ettiğini ve Fetullah Gülen ile kendisini görüştürme teklifinde bulunduğunu söylemişti.

    Kurtcephe ifadesinde, "Tarihçi olduğumdan, bu şahsın ismini çok duyduğum, merak ettiğim için ayrıca Osman Şanal'ın (tutuklu eski cumhuriyet savcısı) üniversite ve şahsıma karşı takındığı tavırla ilgili olarak konuşabilirim düşüncesiyle bu şahsın teklifini kabul ettim. 2012 yılı Aralık ayında ben, Hasan Tarık Şen ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı A.A.E. ile Amerika'ya gittik. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da görüştük" ifadelerini kullanmıştı.

    İlgili konular:

    Akit TV yorumcusu: Fethullah Gülen gözaltına alındı, sabaha doğru Türkiye'ye getiriliyor
    Altuğ Eti'den Adnan Oktar ve Fethullah Gülen itirafı
    İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen açıklaması
    Etiketler:
    İsrafil Kurtcephe, Akdeniz Üniversitesi, FETÖ, Fetullah Gülen, Pensilvanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Çin'in Gobi çölündeki Mars üssü
    Çin’in Gobi çölündeki Mars üssünden kareler
    Karikatür
    Rus vekil: Kuzey Kore’nin silah denemesi kendini hatırlatma amaçlı
    İnfografik
    Paris'teki Notre Dame yangını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet