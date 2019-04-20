Yaşlı teyzenin İmamoğlu'ndan isteği: 'Atatürk gibi çalış!'

Bu görüntülerin ardından Başkan İmamoğlu, 97 yaşındaki yaşlı kadınla telefonda görüştü.
İmamoğlu, yaşlı kadına “Ne güzelsin sen ne güzelsin çok sağol ellerinden öpüyorum, dua etmeye devam et. Senin sözlerine layık olacağım emin olabilirsin” sözleriyle teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan, 97 yaşındaki Karacabeyli Bahriye Ninemize teşekkür telefonu@ekrem_imamoglu @SevenErman pic.twitter.com/3tAWpngQdu— Sinan ÇİFTÇİ (@_sinanciftci) April 18, 2019
Yaşlı kadın ise şunları söyledi:
“Çok yaşa, benim kadar yaşa… Sen bu vatan için çalışacaksın, bu vatan bizim güzel vatanımız. Ah güzel yavrum, senin sesini duydum, kurban olayım ben sana kurban olayım. Yavrum, çok güzelsin yav, çok güzelsin. Kalbindeki nurun yüzüne vurmuş senin. Nurlu yavrum benim… Buraları düzelt yavrum, Atatürk gibi yap. Tamam mı?”
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