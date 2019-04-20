Yaşlı teyzenin İmamoğlu'ndan isteği: 'Atatürk gibi çalış!'

© AA / Elif Öztürk Abdullah Gül'den İmamoğlu yorumu: Artık normalleşmenin zamanıdır

Seçim sonuçlarını yakında takip ettiğini ve İmamoğlu’na dua ettiğini belirten 97 yaşındaki yaşlı kadın, sosyal medyada gündem olan videoda "Senin yüreğinin nuru kalbine vurdu. Sen sadece İstanbul’u fethetmedin, tüm Türkiye’yi fethettin. Vatanımız için çok da iyi çalışacağından eminim. Allah razı olsun. Senin için çok dua ettim. Kalbinin yüzüne vuran nuru kaybetme. Helal çalış. Atatürk gibi çalış. Atatürkçüyüm ben. Onun gibi görüyorum seni. Çok seviyorum seni. Son gece bile kalktım dua ettim Allah’ım onlara verme dedim. Çok yalvardım. Atatürk öldüğünde ben 16 yaşındaydım çok ağladım. Yaşlıyım. Yanımda olsan daha güzel konuşucağım ama heyecanlandım. Haram yeme, yalan söyleme, hile yapma. Yapmayacağından kendim gibi eminim" demişti.

Bu görüntülerin ardından Başkan İmamoğlu, 97 yaşındaki yaşlı kadınla telefonda görüştü.

İmamoğlu, yaşlı kadına “Ne güzelsin sen ne güzelsin çok sağol ellerinden öpüyorum, dua etmeye devam et. Senin sözlerine layık olacağım emin olabilirsin” sözleriyle teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan, 97 yaşındaki Karacabeyli Bahriye Ninemize teşekkür telefonu@ekrem_imamoglu @SevenErman pic.twitter.com/3tAWpngQdu — Sinan ÇİFTÇİ (@_sinanciftci) April 18, 2019

Yaşlı kadın ise şunları söyledi:

“Çok yaşa, benim kadar yaşa… Sen bu vatan için çalışacaksın, bu vatan bizim güzel vatanımız. Ah güzel yavrum, senin sesini duydum, kurban olayım ben sana kurban olayım. Yavrum, çok güzelsin yav, çok güzelsin. Kalbindeki nurun yüzüne vurmuş senin. Nurlu yavrum benim… Buraları düzelt yavrum, Atatürk gibi yap. Tamam mı?”