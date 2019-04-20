Milli Savunma Bakanlığı: Irak sınırındaki çatışmada 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında iki asker şehit oldu, yedi asker de yaralandı" açıklamasında bulundu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

- Teröristler hava harekâtı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.