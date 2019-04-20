Kocaeli Valiliği'nden Gebze'deki polis müdahalesi açıklaması: Soruşturma başlatıldı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Gebze’de açlık grevinde olan çocukları için nöbette olan annelere polisin copla iterek müdahale etmesini meclis gündemine taşıma kararının ardından, konuya ilişkin Kocaeli Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Bülent Yılmaz Çocukları açlık grevinde olan annelere yönelik polis müdahalesi meclise taşındı

Valiliğin açıklaması şöyle:

- Kandıra İlçesinde bulunan T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Gebze ilçesinde bulunanGebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve DHKP-C terör örgütü mensupları bulunmaktadır. Bu bölgelerde stant açma, toplantı ve gösteri yürüyüşü veya basın açıklaması adı altında provokatif eylemler yapılabileceği, yönünde ciddi istihbari bilgiler alınması sebebiyle;

- Kandıra T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları merkez olmak üzere 5 (beş) km yarıçapındaki alan ile Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bulunduğu alan merkez olmak üzere 1 (bir) km yarıçaplı alan içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 22. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine istinaden her türlü “Açık ve kapalı toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı dağıtma vb.” eylem ve etkinlikler 18/10/2018 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.

Kocaeli Valiliği'nden Gebze'deki polis müdahalesi açıklaması: Yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır https://t.co/f95sO3HCMQ pic.twitter.com/8DcXb7HqVu — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 19, 2019

​- Gebze İlçesinde bulunan M Tipi Kadın Kapalı İnfaz Kurumunda PKK/KCK Terör örgütü –sözde- lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan sözde tecridin kaldırılması amacıyla cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemlerine yapmış oldukları açlık grevi ile destek veren tutuklu ve hükümlülere destek amacıyla 09.04.2019 tarihinden itibaren terör örgütü müzahir kitlesi tarafından cezaevleri önlerinde eylemler gerçekleştirilmeye başlanılmıştır.

- 09.04.2019 tarihinden bugüne kadar eylem amacıyla gelenlere yazılı ve sözlü olarak defaten Valiliğimizin 18.10.2018 tarihli yasaklama kararı tebliğ edilmiş, bir kısım eylemci yasaklanan alandan çıkmış, çıkmamakta ısrar edenler alan dışına çıkartılarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmış, bugüne kadar bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

- 19.04.2019 tarihinde yapılan eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.