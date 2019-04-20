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05:58 20 Nisan 2019
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    41. Uluslararası Moskova Film Festivali

    'Rusya ve Türkiye arasında sinema alanında yeni iş birlikleri oluşuyor'

    © AA / Sefa Karacan
    Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nin Rusya ve Türkiye arasında sinema alanında yeni iş birliklerin oluşmasına aracı olacağını söyledi.

    Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı - 41. Uluslararası Moskova Film Festivali
    © Fotoğraf : Twitter/RusEmbTurkey
    Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışı yapıldı
    Türkiye'nin 'onur konuğu ülke' olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı: Sinema Yapım Şirketleri ve Televizyon Kanalları" başlıklı panel düzenlendi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, panelde yaptığı konuşmada, Türk sinema endüstrisi hakkında bilgiler vererek, "Geçen sene Türkiye'de 180 film üretildi. Bu rakam Rusya'da 90 civarındadır. Geçen sene yaklaşık 70 milyon izleyici ülkemizin sinema salonlarını doldurdu" dedi.

    Yılmaz, Türkiye'nin film ve dizi sektöründe büyük başarı gösterdiğini ve 150'den fazla ülkeye dizi ihraç ettiğini belirtti.

    Rus sinema endüstrisine Türkiye'de önem verildiğini dile getiren Yılmaz, "Rusya, görsel işitsel ithalatı anlamında dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bu festival halihazırda devam eden iş birliklerinin arttırılması ve yeni iş birliklerinin oluşturulmasına vesile olacak" şeklinde konuştu.

    Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği'nin (TESİYAP) Genel Sekreteri Burhan Gün de Türkiye'de sinema alanında yürürlüğe giren kanunun uluslararası desteklerin önünü açtığını söyledi.

    Gün, Rusya'nın sinema konusunda Türkiye için öncelikli ülke olduğuna dikkati çekerek, "Rusya, animasyon film yapımlarında, dizi ve sinema alanında başarılıdır. Bu noktada ortak iş birliği, yeni kanunun verdiği avantajlarla çok iyi bir noktaya gelebilir. Bu anlamda birlikte çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye’nin turizm açısından Rusya için çok özel ve nitelikli planları var
    'RUSYA İLE SİNEMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR'

    "Muhteşem Yüzyıl" dizinin yapımcısı Timur Savcı, "Çalıkuşu", "Muhteşem Yüzyıl", "Kösem" gibi dizilerinin Rusya'da izlendiğini kaydederek, "Sinema alanında Rusya ile 6 senedir iyi ticari iş birliğimiz devam ediyor. Başarılı bir netice aldık" dedi.

    Savcı, Türkiye'nin film çekimleri için mevsim ve hava şartları anlamında uygun olduğunu vurguladı.

    "Kalbimin Sultanı" dizisinin yapımcısı Burhan Özkan ise Türkiye'nin Rusya ile kültürel özelliklerle birbirine yakın olduğuna işaret ederek, "Rus edebi eserlerini okuyarak büyüdük. Bu eserlerin, 'Kalbimin Sultanı' dizisinin oluşmasında büyük etkisi var" şeklinde konuştu.

    Özkan, "Kalbimin Sultanı" dizisinin, Rusya'nın en büyük televizyon kanalı Prime Time'de gösterildiğinin ve yüksek reyting aldığının altını çizerek, "Ruslarla yeni ortak projeler üzerinde çalışıyoruz. İki ülke arasında kültürel ortaklığı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Boğaziçi Film Festivali'nin Başkanı Ogün Şanlıer de Uluslararası Boğaziçi Film Festivalinin her yıl 50'den fazla ülkenin katıldığı çok önemli bir festival haline geldiğini belirtti.

    Etiketler:
    Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye, Rusya, 41. Uluslararası Moskova Film Festivali
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