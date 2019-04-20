Kılıçdaroğlu:Enkaz edebiyatı istemediğimizi söyledik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Her belediyenin borcu var. Biz enkaz edebiyatı istemediğimizi söyledik. Vaatlerini yerine getirecekler. Belediyeleri yakından izleyeceğiz” dedi.
Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara Temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhuriyet'in haberine göre, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, belediyelerin borcu olduğunu ancak 'enkaz edebiyatı' yapmayacaklarını belirterek, “Bir erken seçim çağrısında bulunmuyoruz, böyle bir ortam olduğunu da düşünmüyoruz” dedi.
“Seçimden önce sormuşlardı, ben erken seçimin doğru olmadığını, toplumun seçimlerden bunaldığını da ifade etmiştim. Ama Erdoğan şöyle bir cümle kurmuştu: “Her şeyin sorumlusu benim. Ekonominin, atamaların sorumlusu benim”. Son anayasa değişikliği ile tek adam rejiminin doğal sonucu olan her şeyin sorumlusu pozisyonunda olduğunu itiraf etmişti. Dolayısıyla Erdoğan’ın ülkeyi sağlıklı yönetmesi, kırılganlıkları azaltması, işsizliği azaltması gerekir. Bunları yapmak için Erdoğan ne yapacak, hangi kararları alacak bilmiyoruz.”
Erdoğan’ın konuşma metnini okuduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gerilimi yaratan, sonlandıracak olan da kendisidir. Ama Erdoğan’ın dakikası dakikasına uymuyor. Olaylardan çok hızlı etkileniyor. Olayları sağlıklı değerlendirmek, onları süzmek, istişare etmek, konuşmak yerine, bireysel tepki vererek gerilimin dozunu yükseltiyor” dedi.
Erdoğan’ın ve damadı Berat Albayrak’ın ekonomik konularda verdikleri sözleri yerine getirmelerini beklediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yaparlarsa alkışlarız. Yapamazsa bunun bir sorumluluğu var. Özel erken seçim talebimiz söz konusu değil. Tam tersine belediye başkanlarımızın önümüzdeki süreçte vaatlerini yerine getirerek sorumlu birer politikacı olduklarını kamuoyuna göstermelerini istiyoruz. Özellikle CHP’li belediye başkanlarının verdikleri sözleri yerine getiren bir profil çizmelerini istiyoruz. Toplum iki kesimi de bir arada değerlendirebilsin. Bu tablonun ortaya çıkması için erken seçim olmaması lazım” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, kazanmalarına karşın bazı HDP’li belediye başkanlarının KHK’den ihraç edilmeleri nedeniyle mazbatalarını alamamalarına ilişkin “Bu karar demokrasiye, hukuka aykırıdır” dedi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’a bu bölgelerde seçimin yenilenmesi çağrısı yapmak ister misiniz?” sorusuna, “Erdoğan bunu yaparsa demokrasi tarihine geçer” yanıtını verdi.
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yapılan işbirliğinin bürokrasi boyutuyla belediyelerde sürmesinin söz konusu olmadığını dile getirerek şunları kaydetti:
“Seçimler sırasında işbirliğimiz oldu. Ama bunun yönetimlere yansıyacağını sanmıyorum. Meral Hanım’la yaptığımız görüşmelerde de kendisi liyakate dayalı bir yönetim oluşturmalarını istedi. Dolayısıyla partizanlığa yol açan, sadece partililerin olduğu bir belediye yönetimini doğru bulmuyoruz.”
CHP’li belediyeleri genel merkez olarak yakından izleyeceklerini de dile getiren Kılıçdaroğlu, “Biz belediye başkanlarımızdan genel merkezin istediği bilgileri sürekli olarak aktaracak bir görevli olmasını isteyeceğiz. Verilen sözlerin yerine getirilip getirilmeyeceğini kontrol edeceğiz” dedi.
Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarımıza “Sakın ola ki enkaz devraldık edebiyatı yapmayın. Bu göreve talip olduysanız, gereğini yapacaksınız” dediklerini belirterek, “Baştan ağlaşma, ‘mahvolduk, ben nasıl yöneteceğim’ diye bir atmosfere asla gelmeyeceğiz” dedi.
Kılıçdaroğlu, soru üzerine, İmamoğlu’nun “belediyedeki verilerin kopyasını almasının da normal olduğunu” söyledi. Kılıçdaroğlu, “Musakka-antrikot konusunu izleyebildiniz mi” sorusuna da gülerek, “Yemekle aram iyi değil” yanıtını verdi. ,
İktidarın S-400 konusundaki çelişkili tutumunun anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, muhalefetin bu konularda bilgilendirilmediğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Örneğin Dışişleri, MİT müsteşarları belli aralıklarla gelir ana muhalefete bilgi verirdi. Bu gelenek bozuldu” dedi.
Türkiye’nin üzerinde pazarlıklar yapılan ülke konumuna düşürüldüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bir ucunda Trump, diğerinde Putin. Devlet geleneğinde bir yetkili yabancı biriyle yan yana gelince tutanağı tutulur, arşive kaldırılır. Erdoğan’la Putin konuşuyor kimse yok” dedi.
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