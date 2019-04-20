İYİ Parti, tüzüğünü yeniliyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, kuruluş aşamasındaki parti tüzüğünün hızlı hazırlandığını ve yenisi üzerinde çalışıldığını söyledi.
Yeniçağ'dan Bünyamin Öztürk'ün haberine göre İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seymen, mevcut tüzüklerinin partinin kuruluşunda seçime yetiştirilmesi zarureti nedeni ile biraz hızlıca hazırlandığını, şimdi yenisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.
"Bu ayın sonuna kadar tüzük çalışmasını tamamlamış olacağız. Daha sonra yaptığımız çalışmayı Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in oluşturacağı bir üst komisyon tekrar değerlendirecek. Üzerinden tekrar geçilecek. Ondan sonra tüzük kongresini toplayarak tüzük değişikliğini gerçekleştireceğiz. Mayıs ayı içerisinde tüzük çalışması biter."
Başkanlık Divanı toplantısında bir karar alındığını, 1 Mayıs'tan itibaren üye kampanyası başlatacaklarını da belirten Hasan Seymen, bazı yerlerde ilçe yöneticileri kendi koltuklarını riske atmamak adına üye kaydetmekten imtina ettiklerini söyledi. Partinin bu şekilde büyüyemeyeceğini ifade eden Seymen, şöyle devam etti: "Genel Başkanımızın ve Başkanlık Divanımızın yaklaşımı asla bu değil. Bazı teşkilatlar bunu yapıyor. Bunun takibini yapacağız ve gerekirse bu gibi yerlerde değişiklik yapacağız. Şu anda 170 bine yakın üyemiz var. Bu sayı bir siyasi parti için çok az. Teşkilatlarımız çok yorgun seçimden yeni çıktık. Mayıs ayından itibaren bir kota belirleyerek üye kampanyamızı başlatacağız. Teşkilatlardaki üye sayılarını artıracağız."
Seymen, Partinin Genel İdare Kurulu'nun 1 Nisan'dan itibaren kongre yapma kararı aldığını, öncelikle enfekte olmuş, dava açılmış yerler başta olmak üzere oralardan başlayarak peyderpey teşkilatların yenileceğini kaydetti. O kongreleri Teşkilat Başkanlığı'nın organize edeceğini kaydeden Seymen, şöyle dedi: "İl ve ilçe kongrelerimizi de yapacağız. Çünkü teşkilatlarımızın çoğu şu an atanmış durumda. Olağan kongre de yaklaşıyor. Belki bir kısmında yapmaz ve olağan kongreye bırakırız. Yapmaz dediğimiz yerler; düzgün işleyen bir değişikliğe gerek olmayan, böyle bir talep olmayan yerler olursa oralar olağan kongreye kalır. Ama sıkıntı olmuş yerler kongrelerini yapacaklar. Muhtemelen bu kongreler de Mayıs ayında başlar. Bunun takvimini teşkilat işleri başkanlığımız belirliyor. Yeniden yapılandırma çerçevesinde atama yapılan yerler kongreye gidecekler. İl ve ilçelerde kongreler yapılırken üst kurulu delegeleri değişecek. Bu konuda 'değişemez yapılamaz' şeklinde çok fazla spekülasyon var. Biz bu konuyu hem Yargıtay ile hem de YSK ile 2 defa görüştük. Değişiklik cevabı da aldık. Teşkilatları rahatlatmak için yazılı olarak sordum. Şimdi oralardan cevap bekliyorum. Cevaplar geldiğinde yazılı olarak göndereceğim. Ama değişiklik yapılabilir cevabını YSK ve Yargıtay'dan aldık."
Seymen ayrıca, seçim sürecinde devletin tüm imkânlarını kullanan siyasi partiye karşı hiç de eşit olmayan şartlarda yarışına girdiklerini, Cumhurbaşkanı, bakanların ilçe ilçe gezerek propaganda yaptığını, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bu duruma kanunlara aykırı olmasına rağmen sadece seyirci kaldığını söyledi. Seymen, şöyle dedi: "İlçe seçim kurullarının tamamı bizim geçersiz oyların sayımına ilişkin başvurularımızı ret etti. Klasörlerce delilimiz olmasına rağmen YSK'dan da ret aldık. AKP'nin İstanbul itirazlarını ise gerekçesiz ve delilsiz olmasına rağmen kabul etti. Eşit bir seçim yarışı sağlamakla yükümlü kurum partiler arasında eşitsizliğe sebep oldu. Uyguladığı çifte standardı tarih yazacak."
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