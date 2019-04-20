Kadri Gürsel: Bahçeli’nin örtülü hedefi Erdoğan

Gazeteci Kadri Gürsel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Oy oranımız yüzde 18.81'dir. 18.81, 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur" sözlerini Twitter'dan değerlendirdi. Gürsel, "Bahçeli’nin 18,81 varsayımından Atatürk’ün doğum yılına uzanan numerolojinin örtülü hedefi Erdoğan’dır" dedi.

Bahçeli, Antalya'da MHP'li il başkanlarıyla bir araya geldi ve basın toplantısı düzenledi. Konuşması sırasında Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılı olan 1881'e atıf yaparak 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi ve "Oy oranımız yüzde 18.81'dir. 18.81, 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur" dedi.

Gazeteci Gürsel, Bahçeli'nin 1881 hesabının hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia ettti. Twitter'dan bir paylaşım yapan Gürsel şunları kaydetti:

"Bahçeli, AKP’ye 'yüzde 33’e düştünüz' demiş oluyor. Hesap basit, Cumhur’un yüzde 52’sinden Bahçeli’nin yüzde 18,81’ini çıkarınca 33,19 kalıyor. Bahçeli’nin 18,81 varsayımından Atatürk’ün doğum yılına uzanan numerolojinin örtülü hedefi Erdoğan’dır. Çok ilginç!"

Bahçeli, AKP’ye “yüzde 33’e düştünüz” demiş oluyor. Hesap basit, Cumhur’un yüzde 52’sinden Bahçeli’nin yüzde 18,81’ini çıkarınca 33,19 kalıyor. Bahçeli’nin 18,81 varsayımından Atatürk’ün doğum yılına uzanan numerolojinin örtülü hedefi Erdoğan’dır. Çok ilginç! https://t.co/1w7xUSylkF — Kadri Gürsel (@KadriGursel) 20 Nisan 2019

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