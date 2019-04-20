Kadri Gürsel: Bahçeli’nin örtülü hedefi Erdoğan

Gazeteci Gürsel, Bahçeli'nin 1881 hesabının hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia ettti. Twitter'dan bir paylaşım yapan Gürsel şunları kaydetti:
"Bahçeli, AKP’ye 'yüzde 33’e düştünüz' demiş oluyor. Hesap basit, Cumhur’un yüzde 52’sinden Bahçeli’nin yüzde 18,81’ini çıkarınca 33,19 kalıyor. Bahçeli’nin 18,81 varsayımından Atatürk’ün doğum yılına uzanan numerolojinin örtülü hedefi Erdoğan’dır. Çok ilginç!"
Bahçeli, AKP’ye “yüzde 33’e düştünüz” demiş oluyor. Hesap basit, Cumhur’un yüzde 52’sinden Bahçeli’nin yüzde 18,81’ini çıkarınca 33,19 kalıyor. Bahçeli’nin 18,81 varsayımından Atatürk’ün doğum yılına uzanan numerolojinin örtülü hedefi Erdoğan’dır. Çok ilginç! https://t.co/1w7xUSylkF— Kadri Gürsel (@KadriGursel) 20 Nisan 2019
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