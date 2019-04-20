Kayıt
19:21 20 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İmamoğlu'ndan Maltepe açıklaması: İETT otobüslerimizi tahsis etmedik

    © AFP 2019 / Yasin AKGUL
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 171

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, ziyaret sırasında yarın Maltepe'de düzenlenecek olan 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması' hakkında bilgi de verdi. İmamoğlu yarın düzenlenecek mitinge İETT otobüslerini tahsis etmediklerini söyledi.

    Zeydan Karalar ile eşi Nuray Karalar'ı makamında kabul eden İmamoğlu, "Her akşam aradı beni başkanım. Adana usulüyle cesaret verdi bana. Detayını anlatamayacağım ama, cesaret verdi bana" dedi. Zeydan Karalar ise, "Hayırlı uğurlu olsun. Bütün Türkiye'ye. Çok heyecanlandık tabi izlerken ama bizim İstanbul'u senin aldığından en ufak bir kuşkumuz olmadı ilk günden itibaren. Hani bir gelmiştim. Minibüste bir şey yapmıştık ya. O zaman senin duruşun 'İstanbul benim' duruşuydu zaten" diye konuştu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: 31 Mart-18 Nisan arasında duyum değil tespitlerimiz var, kozmik odayla işimiz olmaz

    Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar'ın kendisine çok katkı sunduğunu belirterek, "Adana belediye başkanımız gerçekten hem siyasetin tarlasını hem belediye başkanlığını çok iyi temsil eden, iyi yapan arkadaşlarımızdan birisi. Adana'da bambaşka bir süreci başaracağını çok iyi biliyoruz. Tabi Adana'da kendi pozisyonunu iyi bildiği için yüreğinin ve zihninin yarısını bize ayırarak kampanya yönetti. Bize çok katkı sundu. Arada telefon açtı, moral verdi. Türkiye'nin birinci sıra plakasına sahip Adana'ya, gerçekten birinci sıra belediye başkanı seçildi. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

    'SEÇİLEN TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINA BAŞARILAR DİLİYORUM'

    Ekrem İmamoğlu, "Muhtemelen önümüzdeki hafta genel başkanımız önderliğinde bir araya geleceğiz, burada çok başka bir dönemi başlatmak niyetindeyiz. Başka bir dönemden kastım şu, çok iyi belediyecilik örneklerimiz var. Bunu biliyoruz. Ama burada birbirine katkı sunan, fayda veren ve bunu sadece kendi içinde de bırakmayan aynı zamanda başka istekli belediyelere de bunu aktarabilen başka siyasi partilere mensup belediyelere de aktarabilen, bu işe bir Türkiye meselesi, yerel yönetimlerde başarı, demokrasi ve huzur olursa, Türkiye'de aynı şeyler daha yüksek derecede hissedilir. Bu bilinçle çok büyük bir çalışma azmiyle sürece hazırlanacağız. İş birliği yapacağız. Senkronize bir çalışma yönetimi ortaya koyacağız. Bu noktada güvence olan 11 büyükşehir belediye başkanımız var. Birisi de çok tecrübeli arkadaşımız Zeydan Karalar başkanımız. Hepimizin yolu açık olsun. Allah utandırmasın. İnşallah başarılarımızın milletimize yansıyacağını bildiğimiz için, Türkiye'de seçilen tüm belediye başkanlarına yürekten başarılar diliyorum. Her birisi çok çok başarılı olsunlar ve ülkemizin kazanımına, kalkınmasına katkı sunsunlar. Temennimiz budur. Yolumuz açık olsun" dedi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Şebnem Coşkun
    İmamoğlu, verilerin kopyalanması talimatı hakkında konuştu: Daha birçok tedbirimiz olacak

    'SÖYLEDİKLERİMİZİN TAMAMINI YAPACAĞIZ'

    Zeydan Karalar ise, belediye başkanları olarak söylediklerinin tamamını gerçekleştireceklerini belirterek, "Bir temenniden, bir niyetten öte, başarılı olacağız. Belediyelerin durumlarını biliyoruz. Büyük zorlukların, işimizin olağanüstü zor olduğunu da biliyoruz. İmkansıza yakın imkanların bizim önümüzde olmadığını da biliyoruz. Başaracağız. Türkiye'de iyi işler yapacağını vadeden CHP, bir türlü iktidar olamıyordu. Yapıp, yapmayacağı konusunda vatandaşların tereddütleri vardı. Biz, belediye başkanları olarak söylediklerimizin tamamını yapacağız. Yapılabilirliğini vatandaşa göstereceğiz. İnşallah bu dönem çok daha bir başka dönem olacak" diye konuştu.

    'OTOBÜSLERİMİZİ TAHSİS ETMEDİK'

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    İHA: İmamoğlu 2 müfettiş ve 3 uzmana ‘veri tabanı’ kopyalama yetkisi verdi
    Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar'ı yarın Maltepe'de düzenlenecek olan 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması'na davet ederek, "İstanbul'da yarın çoluk çocuk buluşacağız. Bebeklerimizi bile davet ettik. Annelerine dedik ki, 'Bebeklerinizi alın gelin. Orada hep beraber konuşalım, önümüzdeki 5 yılı nasıl renklendireceğimizi anlatalım.' Çocuğu, kadını, genci, erkeği, sanatçısı, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik. Ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik, onu söyleyeyim. Buyursunlar gelsinler. Orada hep beraber 5 yılın güzel geçmesi için iyi dileklerimizi, pozitif enerjimizi, dualarımızı birleştirelim" şeklinde konuştu. Daha sonra İmamoğlu, Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar ile Alper Taşdelen ve eşi Kezban Taşdelen ile birlikte fotoğraf çektirdi. Ziyaret basına kapalı olarak devam etti.

     

    İlgili konular:

    'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamaya gidiyor'
    İBB Başkanı İmamoğlu, pazar günü Maltepe’de kutlama mitingi yapacak
    İBB Başkanı İmamoğlu, belediye personeliyle bir araya geldi
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, Maltepe, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Çin'in Gobi çölündeki Mars üssü
    Çin’in Gobi çölündeki Mars üssünden kareler
    Karikatür
    Rus vekil: Kuzey Kore’nin silah denemesi kendini hatırlatma amaçlı
    İnfografik
    Paris'teki Notre Dame yangını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet