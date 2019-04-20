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    İmamoğlu'ndan İstanbullulara Maltepe çağrısı: Herkesi barışmaya davet ediyorum

    © AFP 2019 / Yasin AKGUL
    Türkiye
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    Ekrem İmamoğlu, Pazar günü Maltepe’de 16 milyon İstanbulluyla buluşma çağrısı yaptı. İmamoğlu herkesi davet ettiklerini belirterek "Kime oy verdiğinin bir önemi yok, herkesi davet ediyorum. Bu şehirde buluşmaya, barışmaya davet ediyorum." dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, Pazar günü Maltepe’de 16 milyon İstanbulluyla buluşma çağrısı yaptı.

    © AFP 2019 / Yasin AKGUL
    İmamoğlu'ndan Maltepe açıklaması: İETT otobüslerimizi tahsis etmedik

    “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” yarın saat 14:00’de Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleşecek.

    'BU ŞEHİRDE BULUŞMAYA, BARIŞMAYA DAVET EDİYORUM'

    İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak vatandaşları buluşmaya davet etti: "Kime oy verdiğinin bir önemi yok, herkesi davet ediyorum. Bu şehirde buluşmaya, barışmaya davet ediyorum. Biz milletçe barışı ve huzuru hissettiğimiz an bambaşka bir sürece merhaba demiş oluruz. Önümüzdeki 5 yıl herkesin beş yılı. Sadece belediye başkanı ve ekibinin beş yılı değil. 16 milyon insanımızın beş yılı Güzel bir pazar günü Maltepe'de buluşalım."

    'ŞÜKRANLARIMIZI SUNMAK İÇİN BİR ARAYA GELİYORUZ'

    İmamoğlu cep telefonlarına gönderdiği mesajda ise şunları kaydetti: “İstanbul'u daha güzel, daha mutlu günlere taşımak için çıktığımız yolda, 16 milyon İstanbulluya şükranlarımızı sunmak için bir araya geliyoruz. ‘İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması’na katılmanızdan büyük mutluluk ve onur duyacağım.”

    Yarınki buluşmanın programı da açıklandı. Program saat 11:00'de DJ showla başlıyor. İmamoğlu'nun saat 14:07'de konuşması planlanıyor.

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    Etiketler:
    Maltepe, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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