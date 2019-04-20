Türkiye 117 yılda 210 büyük deprem yaşadı, 86 bin 802 kişi yaşamını yitirdi

AFAD, Türkiye'de 1900-2018 yıllarında meydana gelen doğal afetlere ilişkin istatistikleri içeren rapor yayımladı. Rapora göre Türkiye'de 1900-2017 yıllarında en az 6.0 büyüklüğündeki 210 depremde 86 bin 802 kişi yaşamını yitirdi, 597 bin 865 konut ağır hasar gördü.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), "Türkiye'de Afet Yönetimi ve Doğa Kaynaklı Afet İstatistikleri" raporu hazırlandı. Raporun "Sayılarla Türkiye'de Afetler" bölümünde 1900-2018 yıllarında meydana gelen büyük doğal afetlere ilişkin veriler yer aldı.

© AA / İsmail Şen Elazığ'daki deprem nedeniyle 3 köyde hasar meydana geldi

Buna göre, en etkin deprem kuşaklarından birisi olan Akdeniz-Alp-Himalaya kuşağında bulunan Türkiye'de ortalama her 5 yılda bir geniş çapta can ve mal kaybına neden olan büyük deprem meydana geliyor.

Türkiye'de 1900-2017 yıllarında büyüklüğü en az 6,0 olan 210 hasar yapıcı ve can kaybına yol açıcı deprem meydana geldi. Bu depremlerde 86 bin 802 kişi hayatını kaybetti, 597 bin 865 konut ağır hasar gördü.

ÖNEMLİ DEPREMLERDEN BAZILARI

- Muş'un Malazgirt ilçesinde 1903'te 7,0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 803 kişi yaşamını yitirdi.

- Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 1912'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 2 bin 836 kişi öldü, 1914'te Burdur'da 7,0 büyüklüğündeki deprem 2 bin 344 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

- Tokat'ın Niksar ilçesinde 1942'de 7,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem 3 bin kişiyi, Samsun'un Ladik ilçesinde 1943'te 7,4 büyüklüğündeki deprem ise 2 bin 824 kişiyi hayattan kopardı.

- Bolu'nun Gerede ilçesinde 1944'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 3 bin 959 kişi, Erzincan'da 1949'da 7,9 büyüklüğündeki depremde 32 bin 962 kişi öldü.

- Muş'un Varto ilçesinde 1966'da kaydedilen 7,2 büyüklüğündeki deprem 2 bin 394, Kütahya'nın Gediz ilçesinde 1970'te kaydedilen 7,2 büyüklüğündeki deprem ise bin 86 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1975'te yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremde 2 bin 385, Van'ın Çaldıran ilçesinde 1976'daki depremde 3 bin 840 kişi yaşamını yitirdi.

- Erzurum'un Horasan ilçesinde 1983'te 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bin 155 kişi hayatını kaybetti.

- İzmit'in Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da yaşanan ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilen 7,4 büyüklüğündeki deprem ise 17 bin 480 kişiyi hayattan kopardı.

- Van'da 2011'de meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 644 kişi hayata gözlerini yumdu.