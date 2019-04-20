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21:06 20 Nisan 2019
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    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

    Adalet Bakanı Gül: Sizin gibi düşünmeyen kimseye baskıda bulunamazsınız

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında, anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu, hiçbir tavrı, hiçbir şekilde hukuk korumayacaktır. Siz, sizin gibi düşünmeyen kimseye asla ve asla baskıda bulunamazsınız. 31 Mart'a kadar sürdüğünüz makyajlar, 1 Nisan'da dökülmesin, hukuk her şeyin üstündedir" dedi.

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    © AA / Volkan Kaşik
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    Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) 6'ncı Olağan Genel Kurulu, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir otelde başladı. Kongrenin açılışına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika üyeleri katıldı. 

    'HUKUK HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR'

    Toplantıda konuşan Bakan Abdülhamit Gül, yerel seçimlerin geride kaldığını ve bundan sonra Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmak için çalışılması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, özellikle yargı reformuna yönelik çalışmaları tamamladıklarını, yakın zamanda güven veren adalet perspektifiyle yargı reformunu, tüm Türkiye ile paylaşacaklarını belirtti.

    Milletin verdiği kararın herkesin saygı duyacağı karar olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Belediye başkanlığı hususunda, halkın verdiği karara saygı duyuyoruz. Ancak belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu, hiçbir tavrı, hiçbir şekilde hukuk korumayacaktır. İsteyen istediği sendikaya üye olma özgürlüğüne sahiptir. Üye olmak da olmamak da anayasal ve uluslararası sözleşmelere dâhildir. Siz, sizin gibi düşünmeyen kimseye asla ve asla baskıda bulunamazsınız. Dayatmada bulunamazsınız. 31 Mart'a kadar sürdüğünüz makyajlar 1 Nisan'da dökülmesin, hukuk her şeyin üstündedir. Hukukun üstünde hiç kimsenin üstünlüğü yoktur" dedi.

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    © AA / Raşit Aydoğan
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    YALÇIN: 3 BİNE YAKIN ÜYEMİZİ TEHDİT VE BASKIYLA İSTİFA ETTİRDİLER

    MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, konuşmasında hükümetten taleplerini sıralayarak, 3600 ek göstergenin söz verildiği gibi tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Yalçın, bazı belediyeleri, üyelerine istifa baskısı yapmakla suçladı. Yalçın, şu ana kadar 3 bine yakın üyelerinin tehdit ve baskıyla istifa ettirildiğini öne sürerek, şunları söyledi: "Ağızlarından 'özgürlük', 'demokrasi', 'insan hakları' cümlelerini düşürmeyenler, 'herkese saygılıyız' diyerek ekranlar karşısında şirinlik yapanlar, 31 Mart seçimlerinden sonra bazı belediyeleri aldıktan sonra üyelerimize şiddetin, baskının, yıldırmanın, mobbingin alasını yapıyorlar. Daha mazbataları bile verilmeden üyelerimize istifa baskısı yapıyorlar. Seçimlerden önce kurdukları cümleler demek ki, reklam cümleleriydi. Şimdiki halleri gerçek yüzleri. Tutanaklarını tutuyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Bu konuda sessiz kalmayacağız. Memur-Sen'in bu konuda daha neler yapacağını bilmiyorlar. Bunlar hukuksuzluk yapıyor ve suç işliyorlar."

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    Etiketler:
    Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı, Türkiye
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