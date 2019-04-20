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22:43 20 Nisan 2019
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    Kenevir

    'Kenevir Araştırma Enstitüsü' kuruldu

    © AA /
    Türkiye
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    Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ'de ‘Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nün kurulduğunu açıkladı.

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin; üniversite, şehir ve sanayi iş birliğinin gelişmesini sağlamak amacıyla şehrin önemli aktörlerini bir araya getirdiği “Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı”nın beşincisi, Samsun Valisi Osman Kaymak’ın başkanlığında gerçekleşti.

    kenevir tohumu
    © Fotoğraf : DHA
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    Toplantıda, OMÜ’deki gelişmeler ve mevcut durumun değerlendirilmesinin yanı sıra OMÜ’nün hayata geçirdiği sıfır atık seferberliği, öğretim üyelerinin patent sürecine soktukları çalışmaları ile iş yeri eğitimi süreci konularında bilgilendirme yapıldı. Fikir alışverişi bakımından oldukça verimli geçen toplantıya, danışma kurulu üyeleriyle birlikte Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da davetli olarak katıldı.

    'BÜTÇEYİ VERİMLİ KULLANMAK İÇİN ÖNCELİKLİ ÇALIŞMA ALANLARI BELİRLEDİK'

    Üniversite yönetimi olarak var olan bütçeyi verimli kullanmak için öncelikli çalışma alanları belirlediklerini kaydeden Bilgiç, “AR-GE çalışmalarımızın yüzde 60’ını kendi bütçemizden yüzde 40’ını da projelerle elde ettiğimiz dış kaynaklardan sağlıyoruz. 2018 yılında AR-GE çalışmalarımız için yaklaşık 30 milyon TL bütçe sağladık. Elimizdeki bütçe ile öncelik verdiğimiz çalışma alanları ise iklim değişikli ve etkileri, enerji üretimi, akıllı sistemler, sağlık alanında yenilikçi cihaz ve malzeme modellerinin geliştirilmesi, atık yönetimi, nörobilimler ve endüstriyel tasarım olarak sıralayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

    Kenevir
    CC0
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    Eğitim ve öğretim alanında Türkiye’deki ihtiyaca yönelik bölümlerin açılması için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvuruda bulunduklarını dile getiren Prof. Dr. Sait Bilgiç bu alandaki gelişmelerle ilgili şunları söyledi: “Veteriner Fakültesi’nin inşası için 30 milyon TL’lik bir ödenek geldi. Acil servisimizin de geliştirilmesi, modern ve güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi için hazırladığımız proje de kabul edildi. Yatay gelişmeden çok dikey gelişmeye yönelik yeni açtığımız bölümler ise; Sağlık Bilimleri Fakültesinde Odyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon, Ortez Protez, Dil ve Konuşma Bozuklukları bölümleri, Bafra İşletme Fakültesinde Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü’dür.”

    3 gün önce 'Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nün kurulduğu bilgisini veren Rektör Bilgiç şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın da Samsun’un kenevir merkezi olması ile ilgili açıklamaları olmuştu. Bu açıklamanın gereği olarak ve kenevir açısından Samsun’un alt yapı ve potansiyelini de göz önüne alarak en uygun yer olduğunu düşündüğümüz OMÜ’de bu enstitünün hızlı bir şekilde faaliyete başlamasını hedefliyoruz. Çünkü öğretim üyesi bakımından da imkânımız var. Kısacası Samsun’un kenevire bağlı sanayinin merkezi olmasını destekleyecek bir birimimiz oldu. Destek olanlara teşekkür ediyorum.”

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    Etiketler:
    Kenevir, Samsun, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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