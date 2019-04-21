Siirt’te 7 yavru köpeği ölüme terk ettiler

Siirt Kooperatif Mahallesi 1760'ıncı sokakta bir inşaat alanına çok sayıda yavru köpek bırakıldı. Kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen 7 yavru köpekten biri soğuktan telef oldu.
Siirt kent merkezinde 7 sokak köpeği soğukta inşaat alanına terk edildi. Bir yavru köpek soğuktan donarak telef olurken, sağ kalan 6 köpek kurtarılmayı bekliyor.
Siirt Kooperatif Mahallesi 1760'ıncı sokakta bir inşaat alanına çok sayıda yavru köpek bırakıldı. Kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen 7 yavru köpekten biri soğuktan telef oldu.
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