Öldürdüğü eşini hastane kapısına atarak kaçtı

Alınan bilgiye göre, Göztepe'de özel bir hastanenin girişine yaklaşan otomobilden bir kadının yere atıldığını görenler, durumu hastane personeline ve polise bildirdi.

Otomobil hızla uzaklaşırken sağlık ekipleri de araçtan atılan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye gelen polis ekipleri, tanık beyanları ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan otomobilin plakasını, ölen kadının da Arzu Sabancaoğlu olduğunu belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Sancaktepe'de Eyüpsultan Mahallesi Mümindere Caddesi'nde, ölen Arzu Sabancaoğlu'na ait bir çanta da buldu.

İnceleme sonucu kadını vuran kişinin eşi Deniz Sabancaoğlu olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Sancaktepe'de kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde eşini, boşanmak istediğini söylemesi üzerine pompalı tüfekle ateş ederek yaraladığını, bir süre arabada gezdirdikten sonra hastane girişine atarak kaçtığını söylediği öğrenildi.