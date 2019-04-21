Arçelik CEO'su Bulgurlu, Everest'e tırmanacak

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 8 bin 848 metre ile dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'na tırmanacak.

Nisan ayı sonunda başlayıp 3 hafta sürmesi beklenen tırmanış, dünyanın dört bir yanındaki liderleri, tüketicileri ve işletmeleri iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için önlem almaya çağırma amacı taşıyor.

Karşı karşıya olduğumuz durum bir iklim felaketi. Arçelik'in bayrağını bu konuya dikkat çekmek amacıyla dünyanın zirvesi Everest’e taşımak için yola çıkıyorum. İklim değişikliğiyle mücadelede birlikte ve hızlı hareket edersek geleceği değiştirmek için hala zamanımız var! pic.twitter.com/Zm5ngZvrcQ — Hakan Bulgurlu (@h_bulgurlu) April 19, 2019

© Flickr / umbertodpc Everest'in yüksekliği yeniden ölçülecek

​Everest Dağı, küresel ısınmadan en çok etkilenen yerlerden biri konumunda. Everest'in de aralarında bulunduğu Himalaya Dağları, 2100 yılına kadar buzullarının 3'te 2'sini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Everest tırmanışı, şirketin ve CEO Hakan Bulgurlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Arçelik ekibi daha önce de; 2011 yılında Afrika'nın en yüksek zirvesi Kilimanjaro, 2017 ve 2018 yılında Avrupa'nın en yüksek dağı Elbrus, Ocak 2019'da ise Asya Kıtası dışında dünyanın en yüksek noktası olan Aconcagua tırmanışlarını gerçekleştirmişti.

Portföyünün yüzde 90'dan fazlası geri dönüştürülebilir ürünlerden oluşan Arçelik'in 2025 yılı itibarıyla üretimde karbon nötr olma hedefi bulunuyor.