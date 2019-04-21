Nemrut Dağı'nda mahsur kalan turistler kurtarıldı

Bir süre önce Karayolları ekiplerince karla kapanan yollarda yürütülen çalışma ile yeniden ziyarete açılan Nemrut Dağı'na giden turist kafilesini taşıyan 70 araç, kar ve tipi dolayısıyla dağda mahsur kaldı.
© Fotoğraf : DHA/Mehmet SEZGİN
Turistler görevlilerin yardımıyla Nemrut Dağı'nda bulunan tesislere sığındı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu zincir takılan araçların dağdan inişi sağlandı.
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