Nemrut Dağı'nda mahsur kalan turistler kurtarıldı

© Fotoğraf : DHA/Mehmet SEZGİN Şanlıurfa'da tipi nedeniyle mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı

Bir süre önce Karayolları ekiplerince karla kapanan yollarda yürütülen çalışma ile yeniden ziyarete açılan Nemrut Dağı'na giden turist kafilesini taşıyan 70 araç, kar ve tipi dolayısıyla dağda mahsur kaldı.

Turistler görevlilerin yardımıyla Nemrut Dağı'nda bulunan tesislere sığındı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu zincir takılan araçların dağdan inişi sağlandı.