İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı

İddiaya göre, 03.00 sıralarında NATO lojmanları civarına taksi ile gelen 2 kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Polis ekipleri, koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüphelileri İZBAN Koşu İstasyonu civarında yakalayarak gözaltına aldı.

Yanlarında pompalı tüfekle yakalanan kişilerin üst aramasında kar maskesi, 25 tüfek kartuşu bulundu. Şüpheliler E.D.K. ve B.S.K, Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede NATO lojmanlarının bekçi kulübesine 10 merminin isabet ettiği belirlendi.

'NATO'NUN IRAK'A SALDIRMASI NEDENİYLE SALDIRDIK'

Şüphelilerin yakalandıktan sonra polise verdikleri ifadelerinde "NATO'nun Irak'a saldırması nedeniyle NATO'nun lojmanlarına silahlı saldırı olayını biz gerçekleştirdik" dediği öğrenildi.

Üzerlerinde hücum yelekleri ve bıçak da bulunan iki kişinin evinde yapılan aramada da bir çift taktik eldiven, demir kelepçe, biber gazı, 4 plastik dirseklik, 4 dizlik, kelepçe tutucu aparat ve kask ele geçirildiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





