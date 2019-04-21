Maltepe'de İmamoğlu'nun çağrısıyla 'İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbulluyla Maltepe'de bir araya gelme çağrısı yaptığı 'İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması' başladı.

31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimden 17 gün sonra 17 Nisan'da mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla bugün Maltepe'de 'İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması' düzenleniyor.

Parti flamalarının kullanılmadığı miting için İBB araçları da tahsis edilmedi.

İmamoğlu alana varmadan önce Anadolu Ateşi ve Mehteran takımı sahne aldı. İmamoğlu'nun ailesiyle birlikte alana girişinden sonra da önce 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi ve dua okundu.

​Ardından kürsüye çıkan İmamoğlu konuşmasına mitinge katılanlara teşekkür ederek ve terörü lanetleyerek başladı. İmamoğlu'nun açıklamarı şu şekilde:

* Ben seçimleri değil, sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim.

* 31 Mart İstanbul yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimden herkesin, özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Bu seçimden çıkan üç temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi; siyaseti her koşulda sevgi, saygı, centilmenlik içinde yapılmalıdır. Bu centilmenlikten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İkincisi; siyasetin amacı insanların mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu sorumlulukla düşünüp davranmalıyız. Üçüncüsü; herkesin dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir ama bunları çatıştırmanın adı asla siyaset değildir. Bu dersi hiç kimse unutmasın. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir.