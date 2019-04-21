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15:22 21 Nisan 2019
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    Seçim - sandık

    AK Partili Yavuz: Aldığımız duyumlara göre YSK pazartesi görüşmeye başlayacak

    © AP Photo /
    Türkiye
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    İstanbul'daki yerel seçim sonuçları için YSK'ya dün 6 sayfalık ek dilekçe sunduklarını hatırlatan AK Partili Yavuz, "Aldığımız duyumlara göre YSK pazartesi görüşmeye başlayacak" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kanal 7 ekranında açıklamalarda bulundu:

    * Biz 16'sında dilekçemizi, dün ek dilekçemizi verdik. Bundan sonra YSK karar verecek. Bu hafta içi başlayacak. Ne kadar sürüp sürmeyeceği oradaki delillere bakacak. KHK ile karar verecekse bu çok sürmez. Ölüler ve cezaevindekileri iki ayrı yerde görülenler var. Bunları tek tek inceleyeceği için bir zaman alacak.

    Ali İhsan Yavuz
    © AA /
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    * Ben 18 yıldır bu işlerle ilgileniyorum. Bu işin mutfağındayım. İlçe seçim kurulları ve YSK sandık başkanlarını vermiyorlar. Neden? diye sorduğumuzda şöyle cevap verdiler: "Bu noktada siyasi partilerin baskıları olabilir. Bu yüzden vermedik" dedi.

    * "Hiçbir partiye vermiyoruz" diyorlar. Eğer CHP'ye veriliyorsa bundan sonra başka bir şeyi konuşuruz. CHP'nin ileri gelenlerinin tek dertleri seçim bizde kalsın mantığıdır. Biz seçim gününden sonra başladık.Sandık başkanlarını ve görevlilerini taramaya. Alıyorsunuz sayım döküm cetvellerini tek tek baktık.  Bizim müşahitlerimiz de bilmiyor seçim gününe kadar. CHP'liler diyor ki, bunlar usulsüzlüktür. Kanunsuzluk değildir. Burada sandık kurullarının belirlenmesinde tamamen kanunun dışına çıkılmış. Adeta kanun diskalifiye edilmiş. Biz çok sağlamcı gidiyoruz. Biz kafaları karıştırmak istemiyoruz. AK Parti'yle beraber hukuk kurulları içerisinde bir düzen kuruldu.

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    © Fotoğraf : DHA
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    * CHP hep kendi gibi düşünüyor. Mülki amirler YSK'ya hukuka uygun bir liste sundular. Sonra bu liste kenara konuluyor. Başka listeler belirleniyor. Kamu hizmeti olmayanlar görevli yapılıyor. 19 bin 380 kişi olarak belirlenen rakam arttı. Şimdi 19 bin 742 kişinin tamamı kamu hizmetinden yasaklı değil ama sandık başkanı olamaz. Ama bunların hepsi sandıklarda görev aldı. YSK bugün konuyu ilk kez ele alıyor. Sandık başkanlarıyla ilgili ilk kez karar verecek. Sayım döküm cetvelleri de ilk kez YSK'ya taşındı. Sayım döküm cetvelleri bu işin temelini oluşturur. Bu binanın temelini ortadan kaldırdığınız zaman ortada bir şey kalmaz.

    * Aldığımız duyumlara göre YSK pazartesi (yarın) görüşmeye başlayacak.

    * 25 bin kişi kısıtlı seçmen var. Önce bu rakamın 2388'ini belirledik. Şu anda bu rakam 2732'ye çıktı. 21 bin 352 kişinin de listesini YSK'ya verdik. Dilekçemizde şunu söyledik: Bunu Sulh hukuk veriyor. Türkiye'de kısıtlı verilenleri Sulh Hukuk'a sor. Biz size liste verdik. Bunu mahkemeye sorun dedik YSK'ya. 10 bin 290 kişi cezaevi seçmeni var. Cezaevindeki adam aynı zamanda dışarıda gözüküyor.

    Etiketler:
    KHK, CHP, YSK, AK Parti, Ali İhsan Yavuz, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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