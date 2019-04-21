İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçip Karadeniz’e girdi

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini izleyen bir Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda, İngiliz savaş gemisi HMS Echo'nun İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girdiği gözlendi.

Freedom of Navigation in the Black Sea: Built by Appledore Shipbuilders in Bideford, Devonport based Echo class @HMS_Echo is armed with 20mm, Mk44 7.62mm guns. H87 transited Bosphorus & entered BlackSea at 18:15Z. She can remain there for 21 days according to Montreux Treaty. pic.twitter.com/gGrgJq9K3Z — Yörük Işık (@YorukIsik) 20 Nisan 2019

© REUTERS / Yevgeny Volokin İngiltere Savunma Bakanı, savaş gemisi eşliğinde Odessa'da

Daha önce İngiliz askeri yetkililer, savaş gemisinin bölgeye 'navigasyon özgürlüğü' manevraları için gönderildiğini söylemişlerdi.

Oerlikon tipi iki adet 20 milimetrelik topa sahip olan HMS Echo, keşif operasyonları sırasında çevrede olup bitenlere ilişkin neredeyse gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayabiliyor.

HMS Echo, Karadeniz'e son olarak Aralık 2018'de girip Ukrayna'ya 'destek' ziyaretinde bulunmuştu.