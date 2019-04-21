Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Siyasi parti lideri nereye nasıl gideceğini araştırmalı

* Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şehidimizin cenaze namazına katılmak için gitmiş olduğu Akkuzulu Mahallesinde karşı karşıya kaldığı olaydan memnuniyet duymak mümkün değildir. Bu bir siyasi partinin hele hele iktidar partisinden sonra Meclis’te sayısal çoğunluğu bulunan bir siyasi partinin liderine yapmak yakışık almaz, kabulü mümkün değildir.

* Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğine kendisi araştırmalı, danışmanlarına sormalı, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı. Ve ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır. Şimdi Çubuk Akkuzulu Mahallesi’nde en son mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı 1260 oy almış, yüzde 73.30 oranında. CHP artı ip ittifakı 169 oy yüzde 9.83.

* Yani gerilim içinde yapılmış olan bir seçim iddiası var, bu seçim ortamında siz yüzde 9 oy aldığınız yere Mehmetçiğin cenaze namazına katılmak için gitmeyi düşünüyorsunuz. Ama orada karşılaşacağınız bir olayı neyle izah edeceksiniz. Böyle bir olayın zemini hazırlanmış mıdır, 1 Mayıs olaylarına bugünden hazırlık mı yapılmaktadır? Türkiye’de mazbatayı daha da gererek Türkiye’de farklı farklı sonuçları elde etmek için çaba mı gösteriyorsunuz? Bu durumu İçişleri Bakanı çok yönlü incelemeli. Köy halkı teker teker dinlenmeli. CHP’ye bakış nasıl, emniyet güçlerinin ‘şu eve alalım orada gerilimi düşürelim’ dediği zaman ev sahibi dahi ‘bunu buraya almayın’ diyor ise bunları kamuoyu ile paylaşın. Sayın Uğur Dündar bu konuyu bir incele lütfen.

* Bugünkü konuşmalardan MHP’yi tahrik edici bir unsur olarak Bahçeli’yi gündeme taşımanın faydası nedir bunun CHP’ye bir faydası yok. 1 Mayıs’ı hazırlayan ve FOX TV’de konuşmasını dinlediğimiz 1 Mayıs hak arama değil işçi meydanıdır, Taksim’de yapılmalıdır. ‘Meydanlarda bunu yapmaya gerek yoktur’ ifadesini kullanan Taksim’deki 1 Mayıs ısrarı nedir… Bütün bunların hepsinin açıklanması lazım. ama açıklanırken de bir şeye dikkat etmek gerekiyor o da Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli Ali Rahmet bey var. O bazı olayları görürken kendisinin evlatlık aldığı kişiye bir tavsiyede bulunuyor, ‘suhuletle ve sükunetle hareket ediniz’ diyor. Şimdi ne yapalım. Ali Rahmet beyi televizyona çıkartıp tüm siyasilere öğüt verebilecek tarzda bir konuşma yapmasını rica etsek suhulete ve sükunete ne kadar riayet edecekler. Ben uyacağımızı kendi adıma ve partim adına söylüyorum. Ama CHP’deki genel başkan yardımcıları ağustos böcekleri ne diyecekler onu merak ediyorum.

'DEMİRTAŞ’IN ÇİZGİSİNİ BEĞENİYORUM' CÜMLESİ MAZBATANIN İPTALİNİ GEREKTİREN BİR İFADEDİR

* ('Tehlikeli olaylar değil mi' sorusu üzerine) Çok. Beraber düşünmek lazım. Çok yönlü. PKK unsuru çok dini bir anlam yüklü gecede saldırıda bulunuyorsunuz 4 Mehmetçiği şehit ediyorsunuz. 6 Mehmetçik yaralı. Böyle bir saldırının bugün tercih edilmesinin sebebi nedir. Kandile her gün bomba yağarken bu bölgeye girip PKK militanları saldırıyı nasıl yapıyor. Saldırının hemen arkasından olaylar beraberinde geliyor. Ama ondan önce de biraz evvel gösterdiğimiz gibi ‘Demirtaş’ın çizgisini beğeniyorum’ diyor. Bu cümle dahi mazbatanın iptalini gerektiren bir ifadedir. Cezaevinde 55 kişinin hayatını kaybettiği bir eylemde baş rol oynayan bir kişinin çizgisini beğeniyorsan senin çizgin CHP’nin çizgisi değil. Senin çizgin Atatürk’ün çizgisi değil. Senin çizgin demokrasinin çizgisi değil. Senin çizginin ne olduğunu bir gün bu millet öğrenecek. Bu PKK ve FETÖ veya CHP’nin çindeki ihtiras sahibi bir azınlığın çizgisidir. Tekraren ifade ediyorum diyorum ki bu akşam YSK toplansın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde oynanan oyunda kendisi oyunun bir figürü müdür değil midir önce onun tespitini yapsın. Figürü değilse onun partisinin adayının mazbata kavgasına bu akşam son versin. Türkiye’yi sükunete ve suhulete davet etsin. Ali rahmet beye ihtiyaç var.

O ADAMA YUMRUK ATTIRACAK KADAR NE YAPTIN SEN KEMAL KILIÇDAROĞLU?

* Çok yönlü incelemek ve düşünmek gerekiyor. Biz Ankara’ya dönüş sırasında arkadaşlarımız bize telefonla bildirdiler. Cenaze namazında böyle bir olay oldu dediler. Ben Ankara il başkanımıza ‘Akkuzulu Mahallesinin durumun öğren bakalım ‘dedim. Takip ettiğim yol bu. Oradaki potansiyeli gördükten sonra tahrike teşvike bir takım bir kavgaya çatışmaya müsait mi değil mi… Yüzde 9.83 oy aldığın yere hala mahkemede aklanmamış paklanmamış bir belediye başkanı ile gidiyorsun. O bölgede ne işin var senin. İki gün sonra taziye evine gitsen acısının hafiflediği bir ortamda başsağlığı dilesen ne olur. Ankara’nın dışında hangi cenaze törenlerine bu kadar iştahla katıldın. Bunların sorularını bu millet sormalı. Özellikle de bugün sosyal medyada yer alan her zaman da söylüyorum ama köşe yazarı ve aydın zümre biraz ihtiyatlı olmalı. MHP’yi suçlayınca ne olacak. Yani MHP’yi bu çatışmanın ortasına çekecek kadar sende akıl yok, sende zeka da yok. Senin sözünle hareket edecek zafiyet içinde bir MHP de yok. Sen kimsin yani böyle bir durumda bizi nasıl oyunun içiresine çekeceksin. 50 yıldan beri çekememişler şimdi nasıl çekeceksin ama şu tablo önemli bir tablo. Bu Akkuzulu da yaşayanlar kimdire bakarsan bunların çoğu sert adamlar. Akkuzulular inançları siyasi davranışlarıyla sert adamlar. Eğer bunlara ‘bu adam burada ne geziyor bunu sokmayın köye’ demişlerse, televizyonda yaşlı bir adam yumruk atıyor. O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tatile çıkması lazım.