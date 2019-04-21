MAK Araştıma'dan 'İstanbul'da seçim yenilenirse kime oy verirsiniz' anketi

31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belli olması ve mazbatasını alması 17 gün sürdü. Sürecin sonunda CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olsa da seçimin tekrarlanması tartışmaları devam ediyor.

Bu tartışmalar sürerken MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin tekrarlanması durumunda seçmenin tercihinin ne olacağına dair sonuçları paylaştı.

Kulat'ın paylaşımları şöyle:

'OYUNU DEĞİŞTİRENLERDE CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUKTA'

- 31 Martta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenirse tercihiniz değişir mi?" sorusuna ankete katılanların yüzde 84'ü değişmez, yüzde 16'sı değişir derken; kararım değişir diyenlerin yüzde 78'i ise 31 Mart'ta İBB Başkanlığı seçimlerinde oyunu Cumhur İttfakı adayına verenler oluşturuyor.

MAK DANIŞMANLIK İstanbullulara sordu: 31 Martta yapılan Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenirse TERCİHİNİZ DEĞİŞİR Mİ?



% 84 Değişmez

% 16 Değişir (KARARSIZLARIN MATEMATIKSEL DAĞITIMI SONRASI)



Kararım Değişir diyen seçmenin % 78 'i CUMHUR ITTIFAKIna oy vermis — MEHMET ALİ KULAT (@malikulat) April 21, 2019

​'SEÇMEN HİLE YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR'

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hile/usulsüzlük yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna; yüzde 61 hayır, yüzde 39 evet cevabı verdi.

MAK DANIŞMANLIK Istanbul'lu secmene sordu:



Size göre ISTANBUL BELEDIYE BAŞKANLIĞI SECIMLERINDE HILE / USULSÜZLÜK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?



% 61 HAYIR

% 39 EVET (KARASIZLARIN MATEMATIKSEL DAĞITIMI SONRASI) — MEHMET ALİ KULAT (@malikulat) April 21, 2019

​'SEÇİM YENİLENMEZ DİYENLERİN ORANI FAZLA'

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileceğini, tekrar yapılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise ankete katılanların; yüzde 68'i hayır, yüzde 32'si evet cevabı verdi.

MAK DANIŞMANLIK Istanbul'lu seçmene sordu:

YSK nın ISTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇIMINI IPTAL EDECEGINI / SECIMIN TEKRARLANMA KARARI VERECEGINI Düşünüyor musunuz?



% 32 EVET

% 68 HAYIR (KARARSIZLARIN MATEMATIKSEL DAĞITIMI SONRASI) — MEHMET ALİ KULAT (@malikulat) April 21, 2019

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