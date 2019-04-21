'Kılıçdaroğlu'na yumruk atanın kimliği belli oldu'

Cumhuriyet’in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara'daki şehit cenazesinde yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü’nden Osman Sarıgün olduğu belirlendi. Saldırıdan sonra kaçan Sarıgün, jandarma ve polis tarafından her yerde aranıyor.

© AA / Metin Aktas Kılıçdaroğlu’na Ankara'da cenaze töreninde saldırı

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde yapılan saldırıyla ilgili soruşturmayı Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı yürütüyor. Görüntüler üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6 saldırganın kimliği belirlendi.

Bu kapsamda yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yapan Osman Sarıgün olduğu tespit edildi.

CHP liderine saldırının ardından kaçan Sarıgün, jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

kemal kılıçdaroğlu’na yumruk atan provokatörün adı osman sarıgün. facebook sayfasındaki bilgiler ise şöyle pic.twitter.com/lreqtrKd6D — mustafahos (@mustafahos) 21 Nisan 2019

© AA / Mehmet Ali Özcan Kılıçdaroğlu: Saldırı köye dışardan gelenlerin tezgahı

Bizzat Çubuk Kaymakamı'nın köyde şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan saldırı sonrası 'terör ve organize saldırı' soruşturması başlattı.

Ankara Emniyeti'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, olaydan önce sosyal medyadan saldırı için çağrı yapılıp yapılmadığını araştırdığı kaydedildi.

Ankara Valiliği ise şehit cenazesinde yeterli güvenlik önlemi alınmamasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.