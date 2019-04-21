'Kılıçdaroğlu'na yumruk atanın kimliği belli oldu'

Bu kapsamda yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yapan Osman Sarıgün olduğu tespit edildi.
CHP liderine saldırının ardından kaçan Sarıgün, jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.
kemal kılıçdaroğlu’na yumruk atan provokatörün adı osman sarıgün. facebook sayfasındaki bilgiler ise şöyle pic.twitter.com/lreqtrKd6D— mustafahos (@mustafahos) 21 Nisan 2019
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan saldırı sonrası 'terör ve organize saldırı' soruşturması başlattı.
Ankara Emniyeti'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, olaydan önce sosyal medyadan saldırı için çağrı yapılıp yapılmadığını araştırdığı kaydedildi.
Ankara Valiliği ise şehit cenazesinde yeterli güvenlik önlemi alınmamasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.
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