İYİ Parti: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı demokrasimize yapılmıştır

Divan tarafından, Çubuk'ta şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

© AA / Mehmet Ali Özcan Kılıçdaroğlu: Saldırı köye dışardan gelenlerin tezgahı

Aziz Türk milletinin, Türkiye'nin bugün bir kez daha milletin huzur ve güvenini hedef alan menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Milletimizin ortak acı ve değeri şehidimizin Ankara Çubuk'taki cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan menfur saldırı bir tesadüf değildir. Bu saldırı Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında demokrasimize yapılmıştır. Bu saldırı şehidimizin ve uğruna can verdiği dirlik ve birliğimizi hedef almıştır. Bu saldırının faillerinin mutlaka bulunacağına inanmak istiyoruz."

Bu tür tuzaklara karşı daha dikkatli olunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Demokrasimize, huzurumuza kasteden her girişimin karşısında olacağımızı bir kez daha ilan ediyor, bu provokasyonun hedefi olan aziz milletimize geçmiş olsun diyoruz." denildi.