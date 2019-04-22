Sağ: Erdoğan, AK Partili belediye meclis üyelerine 'İmamoğlu’nun tüm vaatlerini takip edeceksiniz' dedi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Üyesi Hüseyin Sağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekrem İmamoğlu’nun tüm vaatlerini takip edeceksiniz. Su fiyatında yüzde 40 indirim yapacakmış. Nasıl yapacakmış bir görelim” dediğini ileri sürdü.

AK Parti’nin Sütlüce’deki İstanbul İl Başkanlığı önceki gün basına kapalı kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre toplantıdan bazı bilgiler sızdı. Buna göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ı sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İl genelinden mahalleye kadar döküldünüz. Bu başarısızlığın bir muhasebesi olacak” dediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eski meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın verdiği bilgilere göre Erdoğan’ın toplantıya katılan AK Partili belediye meclis üyelerine talimatlar vererek “Meclis’te komisyonlar sizin elinizde. Meclisin 1. ve 2. başkan vekilleri de sizde. Ekrem İmamoğlu’nun tüm vaatlerini takip edeceksiniz. Su fiyatında yüzde 40 indirim yapacakmış. Nasıl yapacakmış bir görelim” dediği belirtildi.

Belediyedeki işleyiş nedeniyle CHP’nin İBB encümenindeki çoğunluğu elde edeceğini belirten Erdoğan’ın “Biliyorsunuz yerel yönetimlerle ilgili bir çalışmamız var. Yapacağımız bir değişiklikle encümende siyasilerin sayısını artırmak suretiyle değişikliğe gideceğiz. Bürokratların sayısı azalacak” diye konuştuğu ifade edildi.

Encümenin arsa alım satım, kiralama, yıkım ve para cezasına kadar birçok önemli görevi bulunuyor. Ayrıca Erdoğan’ın İBB komisyonlarındaki AK Partili meclis üyelerini ve İBB AK Parti grup yönetimini belirleyeceği konuşuluyor.

Oda TV'den Caner Taşpınar da yarın düzenlenecek İBB Meclis toplantısıyla ilgili olarak edindiği kulis bilgilerini aktardı. Buna göre AK Parti, 1. Başkanvekili olarak Göksel Gümüşdağ, 2. Başkanvekili olarak da Ömer Faruk Kalaycı isimleri öne çıktı.

Taşpınar'ın haberi şöyle devam etti:

"Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yeğeni ve Medipol Başakşehir Başkanı olarak biliniyor.

© Fotoğraf : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın İBB Başkanı İmamoğlu, belediye personeliyle bir araya geldi

2. Başkanvekili olarak adı geçen Ömer Faruk Kalaycı ise, Ekrem İmamoğlu’nun İBB’nin tüm kayıtlarını incelemek üzere verdiği talimata karşı incelemenin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu. Bu nedenle Kalaycı için “Ödülünü aldı” şeklinde yorumlar yapıldığı öğrenildi.

AKP GRUPBAŞKANVEKİLİ: GÖKSU

Yarınki seçimde AKP Grup Başkanvekili olarak ise Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun adı geçiyor.

'ETİK OLARAK BİR BAŞKANVEKİLİ CHP’Lİ OLMALI'

Yarınki meclis toplantısına ilişkin Odatv’ye değerlendirmelerde bulunan CHP’nin eski İBB Meclis üyesi Hüseyin Sağ, 'Başkanın CHP’li olması nedeniyle etik olarak bir başkanvekilliğinin CHP’ye verilmesi gerekir. Buna karşılık AKP’nin tutumunun ise bu yönde olmadığı konuşuluyor' dedi.

Hüseyin Sağ, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun adının AKP Grup Başkanvekili olarak geçmesini ise '15 yıldır ilk defa bir belediye başkanının Grup Başkanvekili olarak adının geçtiğini görüyorum. Grup Başkanvekilliği zor ve zaman isteyen bir iştir. Sürekli görev başında olmak zorundasınızdır. Bunu nasıl yapacak merak ediyorum. Ayrıca bir belediye başkanına bu görevi vermek, ‘başka bir kişiyi bu yetkinlikte görmüyoruz’ demektir' açıklamasında bulundu."