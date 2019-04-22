İTO Genel Sekreteri Öztürk: Cerrahapaşa’da idrar tahlillerinin bile yapılamadığı günler oluyor

İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Osman Öztürk, "Cerrahpaşa’nın durumu Çapa’dan da kötü. İdrar tahlillerinin bile yapılamadığı günler oluyor. Yurttaşlar isyan ettirilip bu hastaneler tasfiye edilmek isteniyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Osman Öztürk, Cerrahpaşa’nın borç sorunu nedeniyle medikal firmaların ihaleye girmediğini ve malzeme sorunu nedeniyle uzun süredir hastanede ameliyatların aksadığını dile getirdi.

Veküronyum ve Roküronyum adlı ilaçların 5-10 TL’lik ucuz ilaçlar olmasına rağmen hastanede bulunmadığını belirten Öztürk, doktorların kendi imkânlarıyla özel hastanelerden ilaç getirmek zorunda kaldıklarını aktardı.

'AMELİYAT İÇİN GEREKLİ MALZEMELER HASTALARA ALDIRILIYOR'

Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin hükümet tarafından kasıtlı olarak ihmal edildiğini ve bu köklü hastanelerin çalışamaz hale getirildiğini belirten Öztürk, ameliyat için gerekli malzemelerin hastalara aldırıldığını söyledi.

Öztürk’ün açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

- Cerrahapaşa’nın durumu Çapa’dan da kötü. İdrar tahlillerinin bile yapılamadığı günler oluyor.

- Cerrahpaşa, Çapa, Hacettepe, Ege, Ankara tıp fakülteleri, Türkiye’de sağlığın kutup yıldızlarıdır. Başka yerde tedavi edilemeyen hastalar buralarda tedavi olur. Gereken destek özel hastanelere veriliyor.

- Bu hastanelerde kadrolaşamadıkları için üvey evlat muamelesi yapıyorlar.

- Yurttaşlar isyan ettirilip bu hastaneler tasfiye edilmek isteniyor.

- İstediğiniz kadar para harcayın, yeni bir Cerrahpaşa kuramazsınız. Orada 50 yıllık bir birikim ve gelenek var, hocaların tecrübeleri var. Bunları parayla satın alamazsınız.