Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltında

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dün asker cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan 11 kişinin kimliğini de tespit etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden Osman Sarıgün'ün yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü belirtildi.
NTV'nin aktardığına göre saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.
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