Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden Osman Sarıgün'ün yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk’ta sürdüğü belirtildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dün asker cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

© AA / Mehmet Ali Özcan Kılıçdaroğlu: Saldırı köye dışardan gelenlerin tezgahı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor.

Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan 11 kişinin kimliğini de tespit etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden Osman Sarıgün'ün yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.