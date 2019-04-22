MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, 'yakalanan PKK'lılar 34 yaşındaki V.K., 21 yaşındaki M.K., 20 yaşındaki A.Ö. ve 16 yaşındaki K.İ. , ‘PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG içinde Suriye'de silahlı eğitim aldı'.
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Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten PKK’lılar Irak Sincar alanına geçtikleri tespit edildi.
Yakalananlardan V.K'nin, 2010 yılında PKK/KCK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik eylemlerde aktif yer aldığı, Sincar bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
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