Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası

Eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ahmet Kural, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.
Kural’ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi.
Taleplerin reddedilmesi üzerine Kural’ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi.
'SON SÖZÜNÜ SORAMAZSINIZ'
Kural’a son sözü soruldu. Kural’ın avukatları da "Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi.
Kural ise şunları söyledi: "Bana attıkları ‘Uyuşturucu kullanıyor’ iftirasına yönelik ona (Sıla’ya) ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum."
'KURAL CEZAEVİNE GİREBİLİR'
Mahkeme, verilen suçlardan cezanın ertelenmesine hükmetti.
Sıla'nın avukatı, Kural'ın cezasının ertelendiğini ancak kararın kesinleşmesi halinde daha önce aldığı suç için infaz süreci başlayabileceğini, oyuncunun cezaevine girebileceğini söyledi.
SILA: SUSMAK İYİ BİR FİKİR DEĞİL
Adliye çıkışı kısa bir açıklama yapan şarkıcı Sıla, karardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Aalet tecelli etti, zor bir dönemdi benim için" diye konuştu.
Sıla, "Ne kadar kuvvetli de olsanız kolay bir şey değil sağlam kalmak. Susmak iyi bir fikir değil. Susmayarak birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Herkese cesur olmayı salık veriyorum" dedi.
Adliye çıkışı kısa bir açıklama yapan şarkıcı Sıla: Adalet tecelli etti, zor bir dönemdi benim için https://t.co/s44XXLvHIs pic.twitter.com/Yu4XQCQPZl— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 22, 2019
Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu.
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında 'Hakaret', 'Tehdit', 'Basit yaralama'suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.
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