Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası

Eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ahmet Kural, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve Sıla avukatlarıyla katıldı. Duruşmanın başında hakim dosyaya gönderilen evrakları okudu.

Kural’ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi.

Taleplerin reddedilmesi üzerine Kural’ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

'SON SÖZÜNÜ SORAMAZSINIZ'

Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerine Kural’ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural’ın avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ve adil yargılanmadığını savunarak taleplerinin reddedilmesini eleştirdi.

Kural’a son sözü soruldu. Kural’ın avukatları da "Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi.

Kural ise şunları söyledi: "Bana attıkları ‘Uyuşturucu kullanıyor’ iftirasına yönelik ona (Sıla’ya) ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum."

'KURAL CEZAEVİNE GİREBİLİR'

© AA / Orhan Akkanat Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Karını açıklayan mahkeme hakimi, Kural'a "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "basit yaralama" suçundan 5 ay, "hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, verilen suçlardan cezanın ertelenmesine hükmetti.

Sıla'nın avukatı, Kural'ın cezasının ertelendiğini ancak kararın kesinleşmesi halinde daha önce aldığı suç için infaz süreci başlayabileceğini, oyuncunun cezaevine girebileceğini söyledi.

SILA: SUSMAK İYİ BİR FİKİR DEĞİL

Adliye çıkışı kısa bir açıklama yapan şarkıcı Sıla, karardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Aalet tecelli etti, zor bir dönemdi benim için" diye konuştu.

Sıla, "Ne kadar kuvvetli de olsanız kolay bir şey değil sağlam kalmak. Susmak iyi bir fikir değil. Susmayarak birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Herkese cesur olmayı salık veriyorum" dedi.

Adliye çıkışı kısa bir açıklama yapan şarkıcı Sıla: Adalet tecelli etti, zor bir dönemdi benim için https://t.co/s44XXLvHIs pic.twitter.com/Yu4XQCQPZl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 22, 2019

​Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında 'Hakaret', 'Tehdit', 'Basit yaralama'suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.