DTSO Başkanı Kaya: Çavuşoğlu haftaya Erbil’i ziyaret edecek

© REUTERS / Ümit Bektaş Çavuşoğlu, Bağdat ve Erbil'e gidiyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Şırnak Ticaret Odası’ndan bir heyet Rûdaw Medya Grubu’nun başkent Erbil’deki merkezini ziyaret etti.

Rûdaw’da yer alan habere göre Irak Kürt Bölgesi ile ticari ilişkilerin önemine değinen DTSO Başkanı Mehmet Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“İki tarafı birbirine daha çok yakınlaştırmak için buraya geldik. Özellikle Erbil - Diyarbakır ve Erbil - Antep arasındaki uçak seferlerinin başlamasının yanı sıra Süleymaniye-İstanbul arasındaki uçak seferlerin başlaması da iki taraf arasında oldukça sevindirici gelişmeler.”

‘Kürdistan Bölgesi ile Kürt kentleri arasında gidiş-gelişlerin kolaylaştırılması’ talebinde bulunan Kaya, “Gidiş-gelişlerin kolaylaşması halinde iki taraf arasında ticari ve toplumsal yakınlaşma daha da güçlü olacaktır” dedi.

Gelecek hafta Mevlüt Çavuşoğlu’nun Erbil’i ziyaret edeceği bilgisini veren Kaya, söz konusu ziyaretin iki taraf arasında ilişkilerin iyiye gittiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.