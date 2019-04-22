AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan Sarıgün parti üyemiz, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Çelik, "Sn. Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir" ifadelerini kullandı.
Sn Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Nisan 2019
Çelik ayrıca, "AK Parti şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur" dedi.
Ak Parti şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur.— Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Nisan 2019
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