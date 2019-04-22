AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan Sarıgün parti üyemiz, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir" açıklamasında bulundu.

© AA / Mehmet Ali Özcan Kılıçdaroğlu: Saldırı köye dışardan gelenlerin tezgahı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıda bulunanlardan Osman Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu söyleyerek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Çelik, "Sn. Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Sn Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Nisan 2019

​Çelik ayrıca, "AK Parti şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur" dedi.

Ak Parti şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Nisan 2019

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